Σε ανάρτηση του, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τα στοιχεία της υπόθεσης με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και ζητάει από την κυβέρνηση απαντήσεις.

Για ένα θέμα που είχε αναδείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ επανειλημμένα σχετικά με τη διαφθορά στα «σπιτάκια ανακύκλωσης» κάνει λόγο σε σημερινή της ανάρτηση η παράταξη της αντιπολίτευσης.

Στη σχετική λεζάντα τονίζεται πως το ΠΑΣΟΚ έθεσε ερωτήματα ζητώντας διαφάνεια και απόδοση ευθυνών. «Σήμερα, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η άσκηση ποινικών διώξεων επαναφέρουν τα αναπάντητα ερωτήματα» αναφέρεται σχετικά.

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις. Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι προαιρετικές» καταλήγει η ανάρτηση.