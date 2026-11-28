Τι αναφέρει η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων.

Τη διακοπή όλων των χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026. Σύσταση για τηλεργασία στις επιχειρήσεις όπου αυτό είναι οργανωτικά εφικτό. Τι προβλέπεται για την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 ενεργοποιεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής σε χειρωνακτικές δραστηριότητες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, στις περιοχές που αναφέρονται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, το μέτρο αφορά τις Περιφέρειες:

Αττικής

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας

Πελοποννήσου

Ποιες εργασίες σταματούν υποχρεωτικά

Η υποχρεωτική διακοπή αφορά χειρωνακτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

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Εργασίες σε εργοτάξια.

Εργασίες σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες.

Διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχα οχήματα.

Εργασίες διανομής (delivery) με πατίνια και τροχοπέδιλα.

Κάθε άλλη αντίστοιχη χειρωνακτική δραστηριότητα σε εξωτερικό χώρο.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η υποχρέωση διακοπής εργασιών ισχύει για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το είδος της απασχόλησής τους. Στο μέτρο περιλαμβάνονται ρητά και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, σύμφωνα με το άρθρο 68 του νόμου 4808/2021.

Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται

Η υποχρεωτική παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς:

Της υγείας.

Των μεταφορών.

Της κοινής ωφέλειας.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι υγειονομικές μονάδες, οι υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτρισμού, οι αεροπορικές μεταφορές, οι υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης (handling), καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ωστόσο, η συνέχιση της λειτουργίας των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων προϋποθέτει τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η παροχή κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν θα συμμορφωθούν με την υποχρέωση παύσης εργασιών. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης. Η επιβολή των κυρώσεων προβλέπεται βάσει των άρθρων 23 και 24 του νόμου 3996/2011 (Α' 170).

Σύσταση για τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας απευθύνει σύσταση προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα να εφαρμόσουν το σύστημα της τηλεργασίας.

Η σύσταση αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας είναι οργανωτικά εφικτή, με στόχο τον περιορισμό των μετακινήσεων και την προστασία των εργαζομένων από τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Ευελιξία στην προσέλευση και αποχώρηση – Τι προβλέπεται για το ΕΡΓΑΝΗ

Η εγκύκλιος προβλέπει επίσης ειδική διευκόλυνση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν στις μετακινήσεις των εργαζομένων εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα μπορούν, για τις ανάγκες εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την αλλαγή της ώρας προσέλευσης ή αποχώρησής τους, να μην καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή στην οργάνωση του χρόνου εργασίας.