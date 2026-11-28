Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Άργος θα βρεθούν σήμερα περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Στερεάς.

Την επέλαση της άρχισε από τα ξημερώματα η κακοκαιρία «Άργος» καθώς η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων το πρωί του Σαββάτου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο κόκκινο θα βρεθούν σήμερα περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Στερεάς, ενώ σημαντικό κίνδυνος θα υπάρξει από το βράδυ σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Σάββατο (28/11/2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Από το βράδυ σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).



2. Αύριο Κυριακή (29/11/2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία και στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).



3. Την Δευτέρα (30/11/2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Τι ώρα έρχονται καταιγίδες στην Αθήνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επεκτείνονται σε ολοένα περισσότερες περιοχές, ενώ καταιγίδες περιμένουμε και στην Αττική σήμερα (28/11).

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Στην Αττική οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα του Σαββάτου. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης από το μεσημέρι έρχονται βροχές στην Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ οι καταιγίδες στην Αττική που θα φτάσουν και στο κέντρο της Αθήνας αναμένονται από τις 8 το βράδυ.

Την Κυριακή θα σημειωθεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τα πρώτα χιόνια αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στην Πάρνηθα. Τη Δευτέρα, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 8 βαθμούς Κελσίου.

Σάκης Αρναούτογλου: Προσοχή, διαδοχικές καταιγίδες στις ίδιες περιοχές

Για διαδοχικές εξάρσεις με πολύ έντονες καταιγίδες και μάλιστα στις ίδιες περιοχές έκανε λόγο ο Σάκης Αρναούτογλου με ανάρτησή του τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Στην ανάρτησή του δίνει όχι μόνο τις περιοχές, τις ώρες και τι φαινόμενα θα έχουμε, αλλά και σε ποιους δήμους της χώρας αναμένονται έντονα και επαναλαμβανόμενα φαινόμενα.

Μάλιστα γράφει χαρακτηριστικά ο Σάκης Αρναούτογλου: «Τι χρειάζεται περισσότερο την προσοχή μας; Κυρίως στη Μαγνησία, στη Φθιώτιδα και στην Εύβοια, οι ισχυρές βροχοπτώσεις φαίνεται να παρουσιάζουν διαδοχικές εξάρσεις πάνω από τις ίδιες περιοχές.

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