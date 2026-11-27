Η επιχειρηματίας αμφισβήτησε τα ευρήματα του ελέγχου, υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι είχε τη δυνατότητα να αποταμιεύσει το σύνολο των 710.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών βρέθηκε ιδιοκτήτρια περιπτέρου στην Κρήτη, μετά τον εντοπισμό 710.000 ευρώ σε μετρητά στην κατοικία που διατηρούσε με τον σύζυγό της, κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας. Το σύνολο του χρηματικού ποσού βρέθηκε σε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, γεγονός που κινητοποίησε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη διερεύνηση της προέλευσης των χρημάτων και τη διασταύρωσή τους με τα δηλωθέντα εισοδήματα του ζευγαριού.

Η υπόθεση κατέληξε στον καταλογισμό φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 116.107,29 ευρώ σε βάρος της επιχειρηματία, με τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, με την υπ’ αριθμόν 3689/2026 απόφασή της, να απορρίπτει την ενδικοφανή προσφυγή της και να επικυρώνει την πράξη της ΔΟΥ Ηρακλείου.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Οκτώβριο του 2020, όταν η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα ευρήματα της κατ’ οίκον έρευνας. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων και στη συνέχεια στη φορολογική αρχή, η οποία τον Ιανουάριο του 2024 εξέδωσε εντολή ελέγχου για το φορολογικό έτος 2020. Οι ελεγκτές εξέτασαν τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, τις φορολογικές δηλώσεις και τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ποσό 240.879,67 ευρώ προερχόταν από την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιπτερούχου κατά την περίοδο 2015-2019. Ωστόσο, για τα υπόλοιπα 469.120,33 ευρώ κρίθηκε ότι δεν αιτιολογήθηκε η προέλευσή τους, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ως αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και να επιμεριστούν ισόποσα στους δύο συζύγους.

Η επιχειρηματίας αμφισβήτησε τα ευρήματα του ελέγχου, υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι είχε τη δυνατότητα να αποταμιεύσει το σύνολο των 710.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Προσκόμισε, μάλιστα, πίνακες ανάλωσης οικογενειακού κεφαλαίου, υποστηρίζοντας ότι οι ελεγκτές είχαν υποεκτιμήσει τα πραγματικά εισοδήματα της οικογένειας. Παράλληλα, προέβαλε ενστάσεις σχετικά με τη νομιμότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, τον χρόνο ολοκλήρωσης του ελέγχου και τη μη σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης εγγράφων. Στο πλαίσιο επανεξέτασης της υπόθεσης, η ΔΕΔ ζήτησε από τη φορολογική αρχή να προχωρήσει σε αναλυτικό υπολογισμό των πραγματικών εσόδων και δαπανών του ζευγαριού για την περίοδο 1996-2019, συνεκτιμώντας τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών και τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία.

Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της φορολογουμένης. Αντιθέτως, στις 31 Δεκεμβρίου 2019 προέκυψε αρνητικό υπόλοιπο πραγματικού διαθέσιμου κεφαλαίου ύψους 234.540,71 ευρώ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι σημαντικές δηλωθείσες δαπάνες και τα ζημιογόνα αποτελέσματα διαδοχικών χρήσεων δεν τεκμηρίωναν τη δυνατότητα συγκέντρωσης και διατήρησης τόσο μεγάλου χρηματικού ποσού εκτός τραπεζικού συστήματος. Η ΔΕΔ επισημαίνει ότι για τη δικαιολόγηση της κατοχής μετρητών δεν αρκεί η επίκληση εισοδημάτων προηγούμενων ετών, αλλά απαιτείται να αποδεικνύεται ότι τα αντίστοιχα κεφάλαια δεν είχαν ήδη αναλωθεί για την κάλυψη πραγματικών δαπανών ή την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.

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Με την απόφαση της, η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή στο σύνολό της, κρίνοντας επαρκώς αιτιολογημένες τις διαπιστώσεις του φορολογικού ελέγχου. Για το ποσό των 234.560,17 ευρώ που αναλογούσε στην περιπτερούχο καταλογίστηκε διαφορά φόρου εισοδήματος ύψους 77.404,86 ευρώ και πρόσθετος φόρος ανακρίβειας ύψους 38.702,43 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική φορολογική επιβάρυνση στα 116.107,29 ευρώ.