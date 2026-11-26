«Η διαφορά μας με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε δεκανίκι της Δεξιάς...» ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Σαφείς αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ και της ηγεσίας του διατύπωσε η Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή τη στάση του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα ζητήματα που έχουν τεθεί σχετικά με οικονομικές υποθέσεις του Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

«Η διαφορά μας με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε δεκανίκι της Δεξιάς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η ΕΛ.Α.Σ. δεν «σήκωσε κουρνιαχτό» όταν δόθηκαν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις 9 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση της οικογένειας του κ. Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ούτε όταν ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη «ξέχασε» να δηλώσει στο πόθεν έσχες 1 εκατ. ευρώ σε καταθέσεις του εξωτερικού, ούτε για τη μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη σε δημόσια ταμεία. «Δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά γιατί δεν σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με τη ΝΔ», σημείωσε.

Αν οι «μονομέτωπες επιθέσεις» του ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα κρύβουν την πρόθεσή του για την επόμενη μέρα, «πρέπει να το ξέρουμε από τώρα», υπογράμμισε. «Οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες γνωρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί», όπως είπε ο κ. Σγουρός και όπως έχει υπονοήσει η κ. Διαμαντοπούλου.