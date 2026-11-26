«Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Στην πλήρη ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις επιθέσεις για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη προχωρά με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, αφήνοντας αιχμές για αγαστή συνεργασία των δύο κομμάτων με κοινό στόχο τον Αλέξη Τσίπρα. «Όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις το δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι στα δεξιά σου» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Αμαλίας κάνει λόγο για «δίδυμο Σδούκου – Ανδρουλάκη που εμφανίστηκε σήμερα δημόσια με δηλώσεις κατά της ΕΛ.Α.Σ και του Αλέξη Τσίπρα», σημειώνοντας πως «απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ξέρουν να συνεργάζονται αρμονικά, με πάσες του ενός στον άλλο, εναντίον του κοινού εχθρού».

«Στην παράσταση αυτή, με δύο ρόλους, η κυρία Σδούκου έθετε ερωτήματα στον Αλέξη Τσίπρα, για το «μείζον πολιτικό, ηθικό, ενδεχομένως και νομικό θέμα» τονίζεται από την Αμαλίας, προσθέτοντας πως «ο κύριος Ανδρουλάκης έδινε τις απαντήσεις: Να παραιτηθούν τόσο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, όσο και ο Βαγγέλης Λιάκος, «για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού», ό,τι χρώμα κι αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν».

«Τα συγχαρητήριά μας επίσης στον Νίκο Ανδρουλάκη, που αποδεικνύεται ευφυής και αποτελεσματικός παίκτης στο παιγνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη» τονίζουν και υπογραμμίζουν πως «η εξίσωση των ενόχων με τους αθώους, της φανέλας της Αριστεράς, με τη φανέλα του αρχιερέα της διαφθοράς, πάντως, δεν αφήνει αμφιβολίες στους δημοκρατικούς πολίτες για ένα πράγμα: Το παιγνίδι σε βάρος της ΕΛ.Α.Σ, του γραμματέα και του προέδρου της, αλλά και εις βάρος της πολιτικής αλλαγής, είναι στημένο. Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου».

Σδούκου: Ο Τσίπρας να απαντήσει στα ερωτήματα

«Ο «ενήμερος για όλα» κ. Αλέξης Τσίπρας, όπως δήλωσε ο Γραμματέας του κόμματός του κ. Χατζηγιαννάκης, δεν μπορεί να κρύβεται άλλο και να παραμένει σιωπηλός μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις για τις δημόσιες συμβάσεις του Γραμματέα του κόμματός του», αναφέρει σε δήλωσή της η Αλεξάνδρα Σδούκου για την υπόθεση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που γίνονται πλέον πιεστικά όχι μόνο για το Νο 2 της ΕΛΑΣ, αλλά για τον ίδιο προσωπικά.

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Άλλωστε, τα στοιχεία που έρχονται στην επικαιρότητα από την δημοσιογραφική έρευνα δημιουργούν μείζον πολιτικό, ηθικό αλλά ενδεχομένως και νομικό ζήτημα για τις δημόσιες συμβάσεις που εξασφάλιζε ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκης, ο οποίος κατά δήλωσή του παραχώρησε το 80% των γραφείων κατασκευαστικής του εταιρείας στο κόμμα της ΕΛΑΣ».

Συνεχίζοντας η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογραμμίζει:

«Τα γεγονότα είναι συντριπτικά και απαιτούν απαντήσεις:

Ο κ. Χατζηγιαννάκης, παραδέχθηκε δημόσια ότι εταιρείες του ανέλαβαν έργα ύψους 751.775 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας, όπου ο Δήμαρχος είναι ταυτόχρονα και συνέταιρός του σε άλλη εταιρεία, την οποία συγκρότησαν λίγους μόλις μήνες πριν εξασφαλίσει τις δημόσιες συμβάσεις από τον δήμο.

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε συγκεκριμένες συμβάσεις έργων προκαλούν σοβαρά ερωτήματα. Ο Δήμαρχος-συνέταιρος του κ. Χατζηγιαννάκη κάνοντας επίκληση του κατεπείγοντος προχώρησε σε μία διαδικασία στην οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του newpost.gr, εκλήθησαν και κυρίως κατέθεσαν προσφορά με ελάχιστες εκπτώσεις, μόνο εταιρίες συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη.

Δηλαδή, ο αναθέτων Δήμαρχος και συνέταιρος του κ. Χατζηγιαννάκη ανέθεσε δημόσιες συμβάσεις με μία κλειστή διαδικασία «κατεπείγοντος» και χωρίς δημοσιότητα, στην οποία μετείχαν ενεργά δύο άλλες εταιρείες συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη και οι οποίες «ανταγωνίσθηκαν» μεταξύ τους καταθέτοντας προσφορές με διαφορά μόλις 22 λεπτών, με διαδοχικούς αριθμούς πρωτοκόλλου και με εγγυητικές επιστολές, οι οποίες είχαν εκδοθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα από την ίδια ασφαλιστική εταιρεία και με διαδοχική αρίθμηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μία εταιρεία κατέθεσε προσφορά με έκπτωση 1% και η δεύτερη εταιρεία, επίσης συμφερόντων Χατζηγιαννάκη, έκπτωση 1,59% λαμβάνοντας την σύμβαση χάρη στη διαφορά του 0,59%, καθώς μία τρίτη εταιρεία, που είχε κληθεί δεν κατέθεσε καν προσφορά.

Από όσα παραδέχθηκε ο κ. Χατζηγιαννάκης και από τα νεότερα δημοσιεύματα, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν άμεσα από τον Πρόεδρο της ΕΛΑΣ κ. Τσίπρα:

1) Αφού ήταν ενήμερος για όλα, ο κ. Τσίπρας γνώριζε για τη διαδικασία των συμβάσεων που εξασφάλιζε ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκης στον Δήμο Στυλίδας, όπου ο Δήμαρχος ήταν και συνέταιρος σε άλλη εταιρεία του κ. Χατζηγιαννάκη;

2) Γνώριζε ο κ. Τσίπρας ότι σε συγκεκριμένες «κατεπείγουσες» διαδικασίες για δημόσιες συμβάσεις του Δήμου Στυλίδας συμμετείχαν μόνο εταιρείες συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη για να λάβουν το έργο; Ελέγχθηκε εάν οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη είχαν καταρτιστεί ανεξάρτητα; Πώς εξηγούνται οι διαδοχικοί αριθμοί πρωτοκόλλου και οι διαδοχικοί αριθμοί των εγγυητικών επιστολών των δύο εταιρειών;

3) Με ποιο σκεπτικό ο κ. Τσίπρας αποδέχθηκε την χρήση των γραφείων κατασκευαστικής εταιρίας του κ. Χατζηγιαννάκη για να στεγαστούν υπηρεσίες και το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ; Έχει καταγραφεί οικονομικά αυτή η παροχή και πώς; Ο ίδιος ο κ. Χατζηγιαννάκης επιβεβαίωσε ότι παραχώρησε δωρεάν χώρους της κατασκευαστικής του εταιρείας στο κόμμα, χωρίς επίσημο παραχωρητήριο, και ότι ο κ. Τσίπρας είναι ενήμερος.

Τελικά κ. Τσίπρα, εσείς, που όπως είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης, τα γνωρίζατε όλα, για πόσο καιρό θα κρύβεστε ακόμα;»

Την παραίτηση Χατζηγιαννάκη ζήτησε ο Ανδρουλάκης

«Την πρώτη ημέρα, το ΠΑΣΟΚ δεν έβγαλε ανακοίνωση -για να απαντήσω στον κ. Τσίπρα-. Το ΠΑΣΟΚ είναι προσεκτικό. Δεν κάνει παιχνίδια, ούτε για να προσβάλει, ούτε για να διαστρεβλώσει, ούτε για να ευτελίσει τον οποιονδήποτε άνθρωπο, όπως συστηματικά έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος με πολλούς πολιτικούς του αντιπάλους και μετά είδαμε πώς τα μάζευε», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στον Real Fm.

«Εμείς, λοιπόν, περιμέναμε, γιατί θεωρήσαμε ότι υπάρχει ένα σενάριο να θέλει να κάνει συμψηφισμό η Νέα Δημοκρατία στην υπόθεση Λιάκου. Την επόμενη, όμως, ημέρα, αυτά τα οποία βγήκαν στη δημοσιότητα είναι συγκλονιστικά. Εδώ πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα. Ο άνθρωπος που λέει "είμαι κατά των απευθείας αναθέσεων και των στημένων διαγωνισμών και των δήθεν διαγωνιστικών διαδικασιών", είναι πρωταγωνιστής σε αυτές τις πρακτικές. Άρα, εδώ, μιλάμε για μεγάλο ηθικό και πολιτικό θέμα. Δεν είναι ένας άσχετος. Είναι το νούμερο 2 του κόμματος του κ. Τσίπρα», πρόσθεσε.

Επιπλέον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, περιέγραψε τη σύγκρουση συμφερόντων καθώς ήταν συνέταιροι με τον δήμαρχο Στυλίδας που ανέθετε τα έργα αλλά και τις εξόχως προβληματικές διαδικασίες κατακύρωσης των έργων σε τεχνικές εταιρείες συμφερόντων Χατζηγιαννάκη.

«Έγινε μία ανάθεση με κλειστή διαδικασία, άρα δεν έγινε ανοικτός διαγωνισμός, δεν κλήθηκαν εταιρείες να πάρουν μέρος, είναι μια κλειστή διαδικασία, όπου κατά ένα μαγικό τρόπο παίρνουν μέρος τρεις εταιρείες. Οι δύο εταιρείες είναι του κ. Χατζηγιαννάκη, οι οποίες καταθέτουν εγγυητικές επιστολές από την ίδια ασφαλιστική εταιρεία, την ίδια ημερομηνία, με διαδοχική αρίθμηση. Πιθανόν και από τον ίδιο υπολογιστή. Η τρίτη εταιρεία δεν καταθέτει καμία προσφορά. Είναι εταιρεία που κατά το παρελθόν της έχει δώσει πολλά έργα ο κ. Χατζηγιαννάκης, όταν ήταν δήμαρχος», ανέφερε και ζήτησε την παραίτηση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ.

«Οι αρχές μου και οι αξίες μου δεν είναι αλά καρτ, ούτε ευέλικτες. Για εμένα σήμερα πρέπει να παραιτηθούν και ο κ. Λιάκος και ο κ. Χατζηγιαννάκης. Για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού, ό,τι χρώμα και αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

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