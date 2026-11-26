Tι αναφέρουν στα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο για το συμβάν με τον 15χρονο μαθητή που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας.

Σε ανακοίνωσή τους τα Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ παίρνουν θέση για το περιστατικό με τον 15χρονο μαθητή που μεταφέρθηκε εσπευσμένα το πρωί στο Ασκληπιείο Βούλας καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Σύμφωνα με τα Εκπαιδευτήρια το περιστατικό σημειώθηκε στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, όταν ο μαθητής Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Όπως επισημαίνεται, η αντίδραση του σχολείου ήταν άμεση, καθώς ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο και παρενέβησαν η σχολική νοσηλεύτρια και δύο γυμναστές, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποίηση στις Πρώτες Βοήθειες.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η οικογένεια του μαθητή, ενώ η μητέρα του έσπευσε στο σχολείο. Μετά την εκτίμηση της σχολικής νοσηλεύτριας κρίθηκε απαραίτητη η κλήση του ΕΚΑΒ, προκειμένου ο 15χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο. Τα Εκπαιδευτήρια τονίζουν ότι ο μαθητής διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο. Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχε η διεύθυνση από τη μητέρα του, το παιδί είναι καλά στην υγεία του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn51r2vae389?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, ένα παιδί Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου και έγινε παρέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας και δύο γυμναστών πιστοποιημένων στις Πρώτες Βοήθειες. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο. Κρίθηκε από τη νοσηλεύτρια ότι πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ. Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε ότι το παιδί διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τη μητέρα, το παιδί είναι καλά. Παραμένουμε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα του παιδιού και να μην αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.

Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ

{https://www.facebook.com/palladioschools/posts/pfbid0u32RTATMzsY1jbecGZAvNs44QjEFi926TApcjXR2ChARfehNNF4f1egds7xSLWXml}