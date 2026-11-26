Ο καθηγητής παύθηκε από τα καθήκοντά του λόγω αναρτήσεων του με άσεμνο περιεχόμενο σε λογαριασμό στο Ιnstagram.

Τη δική του απάντηση στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δίνει ο αναπληρωτής καθηγητής Θρησκευτικών που απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του σε Γυμνάσιο της Αττικής αναφορικά με το περιεχόμενο του προφίλ που διατηρούσε στο Instagram.

Θύμα παγίδευσης δηλώνει ο καθηγητής Θρησκευτικών

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις εις βάρος του καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε θύμα παγίδευσης μέσω παλαιού λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στον οποίο, όπως αναφέρει, δεν είχε πρόσβαση επί σειρά ετών. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν έχει απολυθεί και εξακολουθεί να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός. Όπως γνωστοποιούν οι δικηγόροι του, στις 19 Νοεμβρίου υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους προσωπικής και επαγγελματικής ευθιξίας, η οποία, ωστόσο, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδεκτή. Η πλευρά του εκπαιδευτικού δηλώνει ότι θα τοποθετηθεί αρμοδίως ενώπιον των ποινικών και αστικών δικαστηρίων για τις ευθύνες όσων εμπλέκονται στην υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn4c9orixti1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως σημειώνουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του Ευάγγελος Μιλιλής και Ιωάννα-Δέσποινα Σοφουλάκη «Ο εντολέας μας αρνείται κατηγορηματικώς τα εις βάρος του καταγγελλόμενα και υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα παγίδευσης μέσω της εκμετάλλευσης παλαιού λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, στον οποίο επί σειρά ετών δεν διέθετε πρόσβαση. Το κέντρο βάρους αντί να μετατοπιστεί στη διερεύνηση των συνθηκών της καταγγελλόμενης παγίδευσής του, μεταφέρεται στη δημόσια διαπόμπευσή του, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η ορισθείσα για την 26η Νοεμβρίου ακρόασή του. Αποτέλεσμα της όλης αυτής διαχείρισης είναι ότι ο εντολέας μας, άτομο με πιστοποιημένη αναπηρία ποσοστού 80% εφ’ όρου ζωής, δέχεται τις τελευταίες ώρες σωρηδόν τηλεφωνικές κλήσεις από εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Βαρύτατες ευθύνες ανακύπτουν, κατά την εκτίμησή μας, από τον τρόπο διαχείρισης της υποθέσεως εκ μέρους της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, της Διευθύνσεώς της, του Συλλόγου Διδασκόντων και των λοιπών εμπλεκομένων εκπροσώπων της σχολικής κοινότητας.» «Η καταγγελία δεν συνιστά απόδειξη υπαιτιότητας και ουδείς δικαιούται να υποκαθιστά τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές», τονίζουν χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn52myauw6yp?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Η ανακοίνωση των δικηγόρων του

Με αφορμή τα δημοσιεύματα σχετικά με αναπληρωτή εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, επισημαίνουμε ότι, παρά τη μη ονομαστική αναφορά στο πρόσωπο του εντολέα μας, η δημοσιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού καθιστά δυνατή την ταυτοποίησή του και τη στοχοποίησή του. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, ο εντολέας μας δεν έχει απολυθεί και εξακολουθεί να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός. Έχει ήδη υποβάλει από την 19η Νοεμβρίου 2026 την παραίτησή του, αποκλειστικώς για λόγους προσωπικής και επαγγελματικής ευθιξίας, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αποδεκτή.

Ο εντολέας μας αρνείται κατηγορηματικώς τα εις βάρος του καταγγελλόμενα και υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα παγίδευσης μέσω της εκμετάλλευσης παλαιού λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, στον οποίο επί σειρά ετών δεν διέθετε πρόσβαση.

Το κέντρο βάρους αντί να μετατοπιστεί στη διερεύνηση των συνθηκών της καταγγελλόμενης παγίδευσής του, μεταφέρεται στη δημόσια διαπόμπευσή του, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η ορισθείσα για την 26η Νοεμβρίου 2026 ακρόασή του.

Αποτέλεσμα της όλης αυτής διαχείρισης είναι ότι ο εντολέας μας, άτομο με πιστοποιημένη αναπηρία ποσοστού 80% εφ’ όρου ζωής, δέχεται τις τελευταίες ώρες σωρηδόν τηλεφωνικές κλήσεις από εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.

Βαρύτατες ευθύνες ανακύπτουν, κατά την εκτίμησή μας, από τον τρόπο διαχείρισης της υποθέσεως εκ μέρους της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, της Διευθύνσεώς της, του Συλλόγου Διδασκόντων και των λοιπών εμπλεκομένων εκπροσώπων της σχολικής κοινότητας.

Για την υπόθεση έχουν ήδη ενημερωθεί αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ενώ τον χειρισμό της υποθέσεως ενώπιον των εν λόγω φορέων έχουμε αναλάβει οι κάτωθι υπογράφοντες δικηγόροι.

Η απουσία ονομαστικής αναφοράς δεν αποτελεί άλλοθι για τη δημόσια διαπόμπευση. Η καταγγελία δεν συνιστά απόδειξη υπαιτιότητας και ουδείς δικαιούται να υποκαθιστά τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.

Θα υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέως, τόσο για τη διερεύνηση της καταγγελλόμενης παγίδευσης όσο και για τη διαρροή των σχετικών πληροφοριών. Για τις τυχόν ευθύνες των εμπλεκομένων θα τοποθετηθούμε αρμοδίως ενώπιον των ποινικών και αστικών δικαστηρίων.

Η τιμή, η υπόληψη και η αξιοπρέπεια του εντολέα μας δεν προσφέρονται ούτε για διοικητικούς πειραματισμούς αλλά ούτε και για δημοσιογραφική εκμετάλλευση.

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Ευάγγελος Μιλιλής

Ιωάννα-Δέσποινα Σοφουλάκη

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν μαθητές εντόπισαν το προφίλ του καθηγητή στο Instagram στο οποίο φέρεται να είχε αναρτήσει ημίγυμνες φωτογραφίες, ενώ καταγγέλθηκε ότι υπήρχε και σύνδεσμος που παρέπεμπε σε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια το θέμα έφτασε στη διευθύντρια του σχολείου, μέσω μαθητών του 15μελούς συμβουλίου.

Η διευθύντρια συγκάλεσε άμεσα συμβούλιο καθηγητών. Την επόμενη ημέρα ο καθηγητής δεν επέστρεψε στο σχολείο, καθώς παύθηκε από τα καθήκοντά του, έπειτα από συνεννόηση με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην οποία διαβιβάστηκε σχετική αναφορά. Σε δηλώσεις του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος, επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαιδευτική διοίκηση αντέδρασε από τη στιγμή που έλαβε γνώση των καταγγελιών.

«Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός έχει ήδη απομακρυνθεί από το σχολείο και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του δικού μας πειθαρχικού συμβουλίου», ανέφερε. «Τα παιδιά τους είναι απολύτως ασφαλή. Όταν ένας γονιός αφήνει το παιδί του το πρωί στο σχολείο, στο δημόσιο σχολείο, εμπιστεύεται ό,τι πολυτιμότερο έχει. Αυτή την εμπιστοσύνη εμείς δε θα επιτρέψουμε σε κανένα να την προδώσει», δήλωσε. Όπως πρόσθεσε, οι ενέργειες της Περιφερειακής Διεύθυνσης έγιναν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn4z88gzuaj5?integrationId=40599y14juihe6ly}