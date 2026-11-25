Παύθηκε από τα καθήκοντά του ο θεολόγος μετά από καταγγελίες για ημίγυμνες φωτογραφίες και ερωτικό περιεχόμενο.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε Γυμνάσιο της Αττικής η υπόθεση αναπληρωτή καθηγητή Θρησκευτικών, ο οποίος απομακρύνθηκε από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα έπειτα από καταγγελίες γονέων και μαθητών σχετικά με τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο εκπαιδευτικός διατηρούσε δημόσιο προφίλ στα social media, στο οποίο εμφανιζόταν σε ημίγυμνες φωτογραφίες, ενώ υπήρχε και σύνδεσμος που παρέπεμπε σε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο. Η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από τρεις ημέρες και οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές κινήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στην παύση του από τα καθήκοντά του.

Παράλληλα, ο καθηγητής κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον του αρμόδιου εκπαιδευτικού συμβουλίου. Για την υπόθεση τοποθετήθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Αναστασόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα εφαρμόζεται αυστηρά το γράμμα του νόμου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων εκπαιδευτικών οργάνων, τα οποία θα εξετάσουν τα δεδομένα και θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειες.