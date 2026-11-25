Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 2,28 δισ. ευρώ για το 2027.

Τον οδικό χάρτη της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία αποτυπώνει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2027-2030, που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Το σχέδιο προβλέπει διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης στα επίπεδα του 2% και άνω, πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3% του ΑΕΠ, σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, διαδοχικές αυξήσεις των αποδοχών και νέες φορολογικές ελαφρύνσεις. Παράλληλα, καθορίζει τα ανώτατα όρια δαπανών των υπουργείων και των φορέων της κεντρικής διοίκησης, ενσωματώνοντας τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με έμφαση στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, στην αντιμετώπιση του στεγαστικού και του δημογραφικού προβλήματος, στην αύξηση των επενδύσεων και στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2,3% το 2027, από 2% το 2026, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, ενώ προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,1% τόσο το 2028 όσο και το 2029 και στο 2% το 2030. Πρόκειται για σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω σε σχέση με τον προηγούμενο δημοσιονομικό προγραμματισμό, ο οποίος προέβλεπε ανάπτυξη μόλις 1,3% το 2029. Την ίδια στιγμή, η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει στο 7,9% το 2027 και στο 7,7% το 2030, ενώ ο πληθωρισμός, βάσει του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή, προβλέπεται να αποκλιμακωθεί από 4% φέτος σε 2,8% το επόμενο έτος και σε 2,2% στο τέλος της τετραετίας.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 2,28 δισ. ευρώ για το 2027. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους, η ελάφρυνση των συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών από προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027. Τον ίδιο μήνα προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο του 2028 τοποθετείται η επίτευξη του στόχου των 1.000 ευρώ. Στον προγραμματισμό έχουν επίσης ενσωματωθεί αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, στις συντάξεις και ενισχύσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη στεγαστική και δημογραφική πολιτική. Η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, δηλαδή το 85% των ενοικιαστών, ενώ προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Από τον Ιούλιο του 2027 αυξάνεται από 3% σε 15% ο φόρος μεταβίβασης κατοικιών για φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, θεσπίζεται ο Επενδυτικός Λογαριασμός Νέας Γενιάς για παιδιά ηλικίας έως δύο ετών, με ισόποση κρατική συνεισφορά στις καταθέσεις των γονέων έως 1.200 ευρώ ετησίως, μέχρι την ενηλικίωσή τους.

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Κρίσιμο στοίχημα αποτελεί η διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι πόροι του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να ανέλθουν σε 11 δισ. ευρώ το 2027, σε 12,2 δισ. ευρώ το 2028, σε 13,2 δισ. ευρώ το 2029 και σε 14,2 δισ. ευρώ το 2030. Πρόκειται για αύξηση κατά 29,1% μέσα στην τετραετία. Στο Δημόσιο, εξάλλου, για την πενταετία 2026-2030 προγραμματίζονται συνολικά 144.715 προσλήψεις έναντι 104.170 αποχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων προσλήψεων που είχαν εγκριθεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. Στο μέτωπο της υγείας προβλέπεται ετήσια αύξηση του συνολικού ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ευρώ.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,2% του ΑΕΠ το 2027, στο 3% το 2028, στο 2,7% το 2029 και στο 3,1% το 2030. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να περιοριστεί από 135,8% του ΑΕΠ φέτος σε 110,1% το 2030, με την πλήρη αποπληρωμή των διμερών ευρωπαϊκών δανείων του πρώτου μνημονίου να τοποθετείται στο 2031. Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζει κινδύνους από τις γεωπολιτικές εντάσεις, την παραμονή των ενεργειακών τιμών σε υψηλά επίπεδα, τους εμπορικούς περιορισμούς και πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίηση επενδύσεων.