Το ποσοστό του 25% θα αποτελεί το ελάχιστο όριο ελληνικής συμμετοχής, καθώς ο ευρύτερος στόχος του υπουργείου είναι να κινηθεί μεταξύ 28% και 30%.

Νέα δεδομένα για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία φέρνει το νομοσχέδιο που παρουσιάζει σήμερα, 25 Νοεμβρίου, στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προβλέποντας υποχρεωτική συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε όλα τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, στον περιορισμό της εξάρτησης από προμηθευτές του εξωτερικού και στην αναβάθμιση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της χώρας.

Το ποσοστό του 25% θα αποτελεί το ελάχιστο όριο ελληνικής συμμετοχής, καθώς ο ευρύτερος στόχος του υπουργείου είναι να κινηθεί μεταξύ 28% και 30%.

Ενδεικτικά, εφόσον το ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των συμβάσεων:

Στην περίπτωση ενός νέου εξοπλιστικού προγράμματος συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ. Εφόσον επιτευχθεί ο στόχος του 30%, το αντίστοιχο ποσό θα ανέλθει σε 300 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχα, σε ένα υποθετικό πρόγραμμα προμήθειας μη επανδρωμένων συστημάτων προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, η εγχώρια συμμετοχή θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας ευκαιρίες για ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας, λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Νέο Γραφείο Αμυντικής Βιομηχανίας

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο θα λειτουργεί ως θεσμικός μηχανισμός διασύνδεσης του εγχώριου παραγωγικού οικοσυστήματος με τις διεθνείς εξελίξεις.

Αποστολή του θα είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης των ελληνικών βιομηχανικών δυνατοτήτων, καθώς και ο εντοπισμός λύσεων σε τομείς όπου σήμερα καταγράφονται ελλείψεις.

Με την επιλογή αυτή επιδιώκεται να αποφευχθεί η δημιουργία μιας πρόσθετης γραφειοκρατικής δομής, όπως θα μπορούσε να συμβεί με τη σύσταση ξεχωριστού υφυπουργείου.

Έμφαση στα ελληνικά drones

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καινοτομία, στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων όλων των τύπων και στην αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Βασική επιδίωξη είναι η ελληνική αμυντική βιομηχανία να αποκτήσει τη δυνατότητα παραγωγής εγχώριων drones, με τη μικρότερη δυνατή ή ακόμη και μηδενική εξάρτηση από το εξωτερικό.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου θα μπορούσε να συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ξένων αμυντικών επιχειρήσεων.

Καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας θα είναι, πάντως, ο τρόπος υπολογισμού της εγχώριας συμμετοχής, οι μηχανισμοί ελέγχου της τήρησης του ελάχιστου ποσοστού και η διασφάλιση ουσιαστικής προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία.