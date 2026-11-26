Συνολικά 3.333 δικαιούχοι θα λάβουν άυλη ψηφιακή κάρτα αξίας 150 ευρώ για διαμονή, εστίαση και μετακινήσεις.

Τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για τις διακοπές τους σε περιοχές της Αχαΐας δίνει σε χιλιάδες πολίτες το πρόγραμμα «Achaia Pass 2026», το οποίο έχει ως στόχο την τόνωση της τουριστικής κίνησης και τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων στις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 680.000 ευρώ, προβλέπει τη χορήγηση 3.333 άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τα χρήματα θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη εξόδων διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω κλήρωσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Achaia Pass 2026: Οι περιοχές και οι δύο φάσεις του προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο προορισμούς:

Achaia Pass A: Δήμος Πατρέων

Achaia Pass B: Δήμος Δυτικής Αχαΐας και Δήμος Ερυμάνθου

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους:

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Φάση 1: Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027

Φάση 2: Μάρτιος – Απρίλιος 2027

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει έναν μόνο προορισμό και τις δύο χρονικές περιόδους, ωστόσο έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί δικαιούχος μόνο για μία από αυτές.

Ποιοι δικαιούνται το voucher των 150 ευρώ

Παρότι δεν προβλέπονται εισοδηματικοί περιορισμοί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση.

Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι:

Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους του προορισμού που επιλέγουν.

Δεν είναι δικαιούχοι ή ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 και 2026-2027, ανεξάρτητα από το εάν έχουν αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες παροχές.

Δεν λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλον φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Για την ηλεκτρονική διαδικασία απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet, ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

2. Καταχώριση και επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας.

3. Επιλογή του επιθυμητού προορισμού και της χρονικής περιόδου ή των περιόδων συμμετοχής.

4. Επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οριστική υποβολή της αίτησης.

Για όσους έχουν ήδη καταχωρίσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, δεν απαιτείται νέα διαδικασία πιστοποίησης.

Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν θα είναι δυνατή ούτε η ανάκληση της αίτησης ούτε η υποβολή νέας.

Πότε θα εκδοθούν οι ψηφιακές κάρτες

Για τους δικαιούχους της πρώτης φάσης, η διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών καρτών θα ξεκινήσει αμέσως μετά την κλήρωση. Αντίστοιχα, για τη δεύτερη φάση, η διαδικασία θα εκκινήσει έως και δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξή της.

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από το πιστωτικό ίδρυμα μέσω SMS και e-mail, όπου θα λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την ενεργοποίηση της κάρτας τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του voucher είναι η κατοχή smartphone που υποστηρίζει την τεχνολογία NFC, ώστε να πραγματοποιούνται ανέπαφες συναλλαγές.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030.