Μέσα Δεκεμβρίου οι πληρωμές εως 1.000 ευρώ. Από πότε ξεκινά η αναδρομικότητα και τι ποσά θα λάβουν.

Μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να χορηγηθούν τα πρώτα voucher επισιτιστικής βοήθειας (market pass) σε 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με την πρώτη ενίσχυση να φτάνει κατά μέσο όρο τα 1.000 ευρώ. Το ποσό θα είναι αυξημένο λόγω της αναδρομικότητας, καθώς για συγκεκριμένη κατηγορία νοικοκυριών προβλέπεται η κάλυψη προηγούμενων μηνών, από την 1η Μαρτίου 2024.

Στόχος είναι τα πρώτα ηλεκτρονικά κουπόνια να έχουν χορηγηθεί έως τις 14 Δεκεμβρίου 2026, ώστε οι δικαιούχοι να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους πριν από τα Χριστούγεννα.

Το νέο πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης (ΕΒΥΣ) αντικαθιστά το προηγούμενο σύστημα διανομής τροφίμων μέσω ΤΕΒΑ και δίνει στους ωφελούμενους τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά voucher σε συνεργαζόμενα καταστήματα.

Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2024

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τα αναδρομικά, καθώς δεν θα τα λάβουν όλοι όσοι είναι σήμερα δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 21517/2026, αναδρομική κάλυψη προβλέπεται για άτομα και νοικοκυριά που απέκτησαν δικαίωμα στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για να λάβουν τα αναδρομικά, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις:

1.Να έχουν καταστεί δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά.

2.Να έχουν συμπληρώσει στην αίτησή τους το προαιρετικό πεδίο συμμετοχής στις δράσεις επισιτιστικής ή/και βασικής υλικής βοήθειας.

3.Να διατηρούσαν αδιάλειπτα την ιδιότητα του δικαιούχου του ΕΕΕ από την ημερομηνία αναγνώρισης του δικαιώματός τους έως την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο πρόγραμμα.

Αυτό σημαίνει ότι η αναδρομική περίοδος δεν είναι ίδια για όλους. Ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίστηκε το δικαίωμα κάθε νοικοκυριού στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και καλύπτει το διάστημα έως την προβλεπόμενη ημερομηνία ένταξης.

Επομένως, κάποιος που απέκτησε δικαίωμα τον Μάρτιο του 2024 και διατήρησε αδιάλειπτα την ιδιότητά του μπορεί να έχει μεγαλύτερη αναδρομική περίοδο από κάποιον που εντάχθηκε στο ΕΕΕ σε μεταγενέστερο μήνα.

Ποιοι δικαιούνται τα voucher χωρίς αναδρομικά

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης αυτοδίκαια τα άτομα και τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και έχουν συμπληρώσει το προαιρετικό πεδίο συμμετοχής στην επισιτιστική βοήθεια.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια, ακόμη και αν δεν λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Για την κατηγορία αυτή απαιτείται πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον οικείο δήμο, με το οποίο θα πιστοποιείται η ανάγκη κάλυψης βασικών βιοτικών αναγκών.

Voucher περίπου 1.000 ευρώ – Πώς διαμορφώνεται το ποσό

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ύψος της πρώτης ενίσχυσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου, η αρχική αξία των voucher θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ, λόγω της αναδρομικότητας.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για ένα ενιαίο ποσό που θα λάβουν όλοι. Η αξία της ενίσχυσης θα συνδέεται με τη σύνθεση του νοικοκυριού και το χρονικό διάστημα για το οποίο υπήρχε δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Έτσι, νοικοκυριά με περισσότερα μέλη ή μεγαλύτερο διάστημα αναδρομικής κάλυψης ενδέχεται να δικαιούνται διαφορετική αξία ενίσχυσης.

Η ΚΥΑ δεν καθορίζει σταθερό μηνιαίο ποσό, όπως 40 ή 60 ευρώ, ούτε έχει δημοσιοποιηθεί οριστικός αναλυτικός πίνακας με τα ποσά ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε οικογένειας. Οι λεπτομέρειες θα εξειδικευτούν στον Οδηγό Εφαρμογής.

Πού θα χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρονικά κουπόνια

Τα voucher δεν θα καταβάλλονται ως μετρητά σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Θα αποτελούν ηλεκτρονικά κουπόνια συγκεκριμένης αξίας, τα οποία θα εξαργυρώνονται αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και επιλέξιμων ειδών βασικής υλικής βοήθειας.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται, από σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων και άλλες επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το Μητρώο Παρόχων, προκειμένου να εγγραφούν οι επιχειρήσεις που θα δέχονται τα ηλεκτρονικά κουπόνια.