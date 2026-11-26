Οι ειδικοί στον τομέα της ενέργεια απαντούν στο αιώνιο ερώτημα, τονίζοντας ότι έχει μεγάλη σημασία ο τύπος της λάμπας που χρησιμοποιείτε.

Για πολλά χρόνια, μία από τις πιο συνηθισμένες κουβέντες που επικρατούσε σε ένα ελληνικό σπίτι, σχετίζονταν με το να σβήνετε τα φώτα όταν βγαίνετε από ένα δωμάτιο, ακόμη και για μερικά λεπτά.

Συνήθως, μάλιστα, ο πατέρας του σπιτιού, τόνιζε τη σημασία του να παραμένει μία λάμπα σβηστή από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιείται, καθώς η εκτεταμένη λειτουργία της οδηγεί σε περισσότερη κατανάλωση ενέργειας.

Τα πράγματα βέβαια, φαίνεται πως έχουν αλλάξει πλέον αισθητά, καθώς οι νέοι λαμπτήρες λειτουργούν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και διαθέτουν διαφορετικά ενεργειακά χαρακτηριστικά, σε σχέση με τις λάμπες που υπήρχαν στο εμπόριο μερικά χρόνια νωρίτερα.

Πρέπει να σβήνετε τα φώτα όταν βγαίνετε από ένα δωμάτιο

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας της Αμερικής (DOE), κάθε λάμπα έχει μία συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, η οποία επηρεάζεται ανάλογα με τη συχνότητα με την οποία ανάβει και σβήνει.

Έτσι, όσο πιο συχνά αλλάζει η κατάστασή της, τόσο μειώνεται ο χρόνος ζωής που της απομένει.

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Όταν μιλάμε για σύγχρονους λαμπτήρες, λοιπόν, όταν σβήνετε το φως για μερικά λεπτά, η εξοικονόμηση της ενέργεια είναι σχεδόν μηδαμινή. Την ίδια ώρα, ενδέχεται να χρειαστεί πιο σύντομα αλλαγή, με το κόστος της αντικατάστασης να ξεπερνά ορισμένες φορές το όφελος στον τελικό λογαριασμό του ρεύματος.

Οι ειδικοί, λοιπόν, επισημαίνουν ότι η απόφασή σας για το αν θα πρέπει να σβήνετε τα φώτα για μερικά λεπτά, θα πρέπει να βασίζετε στον τύπο του λαμπτήρα που είναι τοποθετημένος στο δωμάτιο.

Στην αγορά, πλέον, υπάρχουν 4 τύποι λαμπτήρων, με τους LED να καταγράφουν τις περισσότερες πωλήσεις.

Οι τέσσερεις τύποι λαμπτήρων

• Πυρακτώσεως: Πρόκειται για λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας, οι οποίοι φαίνεται να είναι και οι λιγότερο οικονομική. Έχουν αποσυρθεί πλέον από την αγορά, ωστόσο αν διαθέτετε ακόμη έναν από αυτούς, θα πρέπει να σβήνετε τα φώτα όταν βγαίνετε από ένα δωμάτιο.

• Αλογόνου: Βασίζονται σε παρόμοια τεχνολογία με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, επομένως θα πρέπει να κλείνετε τον διακόπτη όταν το δωμάτιο δεν χρησιμοποιείτε.

• Λαμπτήρες συμπαγούς φθορισμού: Γνωστοί και ως CFL. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί, όμως, η διάρκεια της ζωής τους εξαρτάται άμεσα από το πόσο συχνά αναβοσβήνετε τα φώτα. Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση, είναι προτιμότερο να τους κρατάτε αναμμένους στην περίπτωση που απουσιάζετε από το δωμάτιο για μερικά λεπτά.

• LED: Οι λαμπτήρες LED, είναι αυτοί που πλέον έχουν κατακτήσει την αγορά και η διάρκεια της ζωής του δεν επηρεάζεται άμεσα από το πόσο συχνά πατάτε τον διακόπτη.