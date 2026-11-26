Πρόκειται για ένα αρκετά σύνηθες φαινόμενο, το οποίο προκαλείται από την θερμότητα του ρεύματος, όμως δεν πρέπει να αγνοείτε.

Κάθε νοικοκυριό αποτελεί έναν σχεδόν «ζωντανό» οργανισμό, καθώς όλες οι ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν σε αρμονία, με την τάση του ρεύματος να βρίσκεται σε συνεχή ροή. Βέβαια, οι πρίζες, τα πολύπριζα και οι συσκευές που συνδέονται σε αυτά χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Τα ηλεκτρολογικά ζητήματα του σπιτιού χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Έτσι, αν και δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο κατά το οποίο μία πρίζα έχει ζεσταθεί, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πρίζα μπορεί να ζεσταθεί ελαφρώς, ιδιαίτερα όταν υποστηρίζουν τη λειτουργία συσκευών υψηλής κατανάλωσης ή φορτιστών, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα που τη διαπερνά παράγει ήπια θερμότητα.

Τι πρέπει να προσέξετε όταν μία πρίζα είναι ζεστή

Σε κάθε περίπτωση, το φαινόμενο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται με ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Αν η πρίζα παραμένει ζεστή ακόμη και αν δεν υποστηρίζει καμία λειτουργία.

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2. Όταν η θερμότητα συνοδεύεται από θόρυβο.

3. Όταν παρατηρείται αποχρωματισμός της συσκευής (όπως οι κίτρινες ή οι μαύρες αποχρώσεις)

4. Όταν υπάρχει οσμή καμένου πλαστικού.

5. Αν παρατηρούνται σπινθήρες κατά την σύνδεση με κάποια συσκευή.

Το φαινόμενο, ενδέχεται να συνοδεύεται με υπερφόρτωση του κυκλώματος, φθαρμένες καλωδιώσεις ή την φθορά της πρίζας.

Πώς να αντιμετωπίσετε το φαινόμενο

Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να αποσυνδέσετε αρχικά όλες τις συσκευές που τροφοδοτούνται από τη συγκεκριμένη πρίζα ή το πολύπριζο.

Αφήστε τις συσκευές να κρυώσουν, χωρίς να χρησιμοποιείτε, ενώ αν πρόκειται για πολύπριζο καλό θα ήταν να μην το επιβαρύνεται καλύπτοντας όλες τις υποδοχές του.

Αν, βέβαια, η πρίζα συνεχίζει να παραμένει ζεστή ενώ βρίσκεται εκτός λειτουργίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικό, ο οποίος θα αναλάβει και την επίλυση του προβλήματος.