Την έδρα του θα έπαιρνε βουλευτής που ακολουθεί τον Αντ. Σαμαρά.

Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παράμετρος στην υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, αλλά διατήρησε τη βουλευτική του έδρα και, όπως ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης, θα είναι εκ νέου υποψήφιος με τη ΝΔ.

Εάν ο Τσαβδαρίδης παραιτούνταν και από το βουλευτικό αξίωμα, την έδρα του στην Ημαθία θα καταλάμβανε η τελωνειακός Λίνα Τουπεκτσή, η οποία ήταν παρούσα στην εκδήλωση του Αντώνη Σαμαρά το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ενώ το όνομά της συζητείται ήδη για το ψηφοδέλτιο του υπό διαμόρφωση κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Θα μπορούσε, δηλαδή, μια παραίτηση Τσαβδαρίδη (μετά την αποκάλυψη της εικονικής συμμετοχής της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετη μοριοδότηση για την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο) να οδηγήσει στην απώλεια μιας ακόμη έδρας για την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.

Α.