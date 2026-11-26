Η συμμετοχή σε συνεργασία, ιδίως με ισχυρότερο εταίρο, βιώνεται ως ηλεκτρική καρέκλα, και η συγκριτική έρευνα δείχνει ότι ο μικρός εταίρος πληρώνει εκλογικά.

Στις 10 Νοεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε το ΠΑΣΟΚ ως τον μόνο δυνητικό εταίρο της Ν.Δ. το ΠΑΣΟΚ έχει απορρίψει τη συνεργασία με ομόφωνη απόφαση συνεδρίου. Πίσω από τη συζήτηση υπάρχει μια σιωπηρή παραδοχή: οι ψηφοφόροι των δύο κομμάτων βρίσκονται πιο κοντά μεταξύ τους απ’ ό,τι οι ηγεσίες τους. Οι ειδικοί τοποθετούν τα δύο κόμματα σε απόσταση τριών μονάδων στις δέκα στην οικονομία και στο μεταναστευτικό (Chapel Hill Expert Survey, 2024). Απέχουν λιγότερο οι ψηφοφόροι τους; Τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτό ισχύει μόνο εν μέρει.

Τα δύο ακροατήρια μοιάζουν, κατ’ αρχάς, εν μέρει στα κοινωνικοδημογραφικά: στο exit poll του Ιουνίου 2023, περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους και των δύο κομμάτων ήταν άνω των 55 ετών και 1 στους 3 συνταξιούχος. Ομοια σύνθεση δεν σημαίνει, βεβαίως, και όμοιες πεποιθήσεις. Στα ζητήματα ασφάλειας και στα κοινωνικοπολιτισμικά, όμως, οι δύο βάσεις συγκλίνουν. Στην έρευνα What2vote του 2023 (Rori κ.ά., 2024), 8 στους 10 δυνητικούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν αυστηρότερες ποινές· εκεί η βάση του εμφανίζεται πιο συντηρητική από το πρόγραμμά του. Αυστηρότερη στάση στις μεταναστευτικές ροές ήθελαν 7 στους 10 ψηφοφόρους της Ν.Δ. και 2 στους 3 του ΠΑΣΟΚ, έναντι των μισών περίπου του ΣΥΡΙΖΑ (διανεοσις, 2024). Στα ζητήματα αυτά η βάση του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πιο κοντά στη Ν.Δ. απ’ ό,τι το ίδιο το κόμμα (Rori κ.ά., 2024).

Η εγγύτητα, ωστόσο, περιορίζεται εκεί, ενώ βασικές διαφορές εντοπίζονται σε τρία σημεία. Πρώτον, στην ταυτότητα: Κεντροδεξιά ή Δεξιά δήλωνε το 68,5% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. και το 5,2% του ΠΑΣΟΚ, ενώ Κεντροαριστερά ή Αριστερά δήλωνε 1 στους 3 του ΠΑΣΟΚ και ελάχιστοι της Ν.Δ. (exit poll, Ιούνιος 2023). Τα δύο ακροατήρια συναντώνται μόνο στο Κέντρο, όπου αυτοτοποθετούνται 1 στους 8 ψηφοφόρους της Ν.Δ. και σχεδόν 4 στους 10 του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, και σε μικρότερο βαθμό, στην οικονομία: τις αποκρατικοποιήσεις θεωρούσαν κάτι καλό 7 στους 10 ψηφοφόρους της Ν.Δ., αλλά λιγότεροι από τους μισούς του ΠΑΣΟΚ, αν και στους φόρους και στο κράτος πρόνοιας οι δύο βάσεις βρίσκονται πολύ κοντά (διανεοσις, 2024). Τρίτον, στη στάση απέναντι στην κυβέρνηση: την καταπολέμηση της διαφθοράς θέτει ως κύριο κριτήριο ψήφου το 12% της βάσης της Ν.Δ. και το 41% του ΠΑΣΟΚ (Prorata, 7-10.9.2026). Αρα, η παραδοχή ισχύει στα ζητήματα ασφάλειας και στα κοινωνικοπολιτισμικά, αλλά όχι στην ταυτότητα, στη στάση απέναντι στην κυβέρνηση και, σε μικρότερο βαθμό, στην οικονομία.

Στο ζήτημα της συνεργασίας η εικόνα φαίνεται να έχει αλλάξει, αν και οι μετρήσεις δεν είναι απολύτως συγκρίσιμες. Τον Απρίλιο του 2023, οι μισοί από όσους είχαν ψηφίσει ΚΙΝΑΛ το 2019, αν έπρεπε να διαλέξουν κορμό κυβέρνησης συνεργασίας, διάλεγαν τη Ν.Δ. έναντι του ΣΥΡΙΖΑ (GPO, 3-5.4.2023). Τον Ιούλιο του 2026, τη Ν.Δ. είχε ως πρώτη επιλογή εταίρου το 20% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ το 18% και κανέναν το 29%. Η πλειονότητά τους προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας και 1 στους 3 αυτοδύναμη. Στη βάση της Ν.Δ., αντίθετα, 9 στους 10 θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση· αν χρειαστεί εταίρος, οι μισοί δείχνουν το ΠΑΣΟΚ (Pulse, 3-7.7.2026). Για τη βάση της Ν.Δ. το ΠΑΣΟΚ είναι εφεδρική λύση, ενώ για εκείνη του ΠΑΣΟΚ η Ν.Δ. μια επιλογή ανάμεσα σε πολλές.

Η άρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν συγκρούεται, επομένως, με τη βάση του. Η ηγεσία του έχει, άλλωστε, και στρατηγικό λόγο να αρνείται: η συμμετοχή σε συνεργασία, ιδίως με ισχυρότερο εταίρο, βιώνεται ως ηλεκτρική καρέκλα, και η συγκριτική έρευνα δείχνει ότι ο μικρός εταίρος πληρώνει εκλογικά (Hjermitslev 2020· Klüver & Spoon 2020). Υπάρχει και βαθύτερος λόγος που η εγγύτητα δεν οδηγεί σε συμμαχία. Τα δύο κόμματα ανταγωνίζονται στο ίδιο Κέντρο: τον Μάιο του 2023 η Ν.Δ. πήρε 4 στους 10 κεντρώους και το ΠΑΣΟΚ 1 στους 4· τον Ιούνιο, περίπου 1 στους 3 το καθένα. Οταν δύο κόμματα διεκδικούν τους ίδιους ψηφοφόρους, το μικρότερο έχει κάθε λόγο να δείχνει σε τι διαφέρει. Η εγγύτητα είναι, με άλλα λόγια, κοινωνική και πολιτισμική, ενώ η απόσταση κυρίως ιδεολογική και στρατηγική.

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Η άρνηση δεν είναι, ωστόσο, χωρίς ρίσκο: το ΠΑΣΟΚ χάνει σχεδόν εξίσου προς την ΕΛΑΣ και προς τη Ν.Δ. (Prorata, 7-10.9.2026), και η άρνηση μπορεί να συγκρατήσει όσους κοιτούν προς την ΕΛΑΣ, όχι όμως όσους κοιτούν προς τη Ν.Δ. Μένει να φανεί αν η απόσταση θα αντέξει. Αυτό θα κριθεί λιγότερο από τις δηλώσεις των ηγεσιών και περισσότερο από το αν η αντικυβερνητική στάση της βάσης του ΠΑΣΟΚ θα επιβιώσει μιας κάλπης χωρίς αυτοδυναμία.

(Η Λαμπρινή Ρόρη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολιτικής Ανάλυσης στο ΕΚΠΑ- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Η Καθημερινή» της Κυριακής)