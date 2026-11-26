Για να τιμήσει έναν βασικό εταίρο του λεγόμενου επιτελικού κράτους.

Πολυσήμαντη η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει τις προτεραιότητες μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας στο συνέδριο της Grant Thornton, όπου προηγήθηκε παρέμβαση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Η Grant Thornton δεν είναι ένας ακόμη συμβουλευτικός οίκος. Είναι ένας από τους συνεργάτες του λεγόμενου επιτελικού κράτους, με σημαντικό χαρτοφυλάκιο δημοσίων συμβάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) που συγκεντρώνει η πλατφόρμα Overit, η συμβουλευτική εταιρεία εμφανίζεται σε 54 συμβάσεις, εκ των οποίων τρεις ακυρωμένες, συνολικής δηλωμένης αξίας 38,1 εκατ. ευρώ, από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2026.

Μεταξύ των μεγαλύτερων δημόσιων πελατών της συγκαταλέγονται η Κοινωνία της Πληροφορίας, με συμβάσεις ύψους 11,8 εκατ. ευρώ, ο ΕΟΠΥΥ με 6,1 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών με 4,7 εκατ. ευρώ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με 4,5 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με 3,2 εκατ. ευρώ.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο υπεγράφη νέα σύμβαση με το υπουργείο Οικονομικών για υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου, ύψους 558.868 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ τον Νοέμβριο η ελεγκτική εταιρεία του ίδιου ομίλου ανέλαβε έργο ανεξάρτητου ελεγκτή για το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αξίας 179.700 ευρώ.

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Κομβικός ήταν ο ρόλος της Grant Thornton στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς έχει αναλάβει την αξιολόγηση του εύλογου κόστους έργων και προγραμμάτων, αλλά και την υποστήριξη υπουργείων στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ήταν προεξοφλημένες οι θερμές εισαγωγικές τοποθετήσεις του Νίκου Καραμούζη, προέδρου της Grant Thornton και του Βασίλη Καζά, διευθύνοντος συμβούλου της Grant Thornton για τις επιδόσεις της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός, λοιπόν, δεν απευθυνόταν απλώς σε ένα επιχειρηματικό ακροατήριο, αλλά και στα στελέχη ενός ομίλου που συμμετέχει στην υλοποίηση σημαντικών κυβερνητικών έργων.

Με την ευκαιρία, μήπως θα μπορούσε το Μέγαρο Μαξίμου να δημοσιοποιήσει έναν συγκεντρωτικό λογαριασμό για το πόσο έχουν κοστίσει στο Δημόσιο οι υπηρεσίες όλων των ιδιωτικών συμβουλευτικών εταιρειών από το 2019 μέχρι σήμερα;

Α.