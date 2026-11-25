Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι ο νέος Προϋπολογισμός αποτυπώνει τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε μια νέα, δυναμική φάση.

Συνεδριάζει σήμερα (10:00), υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των θεμάτων θα είναι ο κρατικός Προϋπολογισμός του 2027, με τον Πρωθυπουργό να παρουσιάζει τις βασικές οικονομικές του κατευθύνσεις και τις προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ωστόσο, η ατζέντα περιλαμβάνει και θέματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι ο νέος Προϋπολογισμός αποτυπώνει τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε μια νέα, δυναμική φάση. Παράλληλα, θα αναφερθεί στα βασικά οικονομικά μεγέθη και στις προβλέψεις για το 2027, δίνοντας έμφαση στις κυβερνητικές επιλογές που, όπως αναμένεται να επισημάνει, επιτρέπουν στη χώρα να διατηρεί αναπτυξιακή πορεία παρά το περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός θα επισημάνει στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πως μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές μεσολαβεί αρκετός παραγωγικός χρόνος. Είναι μια οδηγία που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πως το έργο της κυβέρνησης δεν σταματάει και πως οι υπουργοί πρέπει να συνεχίσουν κανονικά το χαρτοφυλάκιο τους και τις αρμοδιότητες που έχουν μέχρι να οδηγηθούμε προς τις κάλπες.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν και ζητήματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς και τη βελτίωση των συγκοινωνιών.

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Ξεχωριστή θέση στις κυβερνητικές προτεραιότητες κατέχουν, επίσης, οι αγροτικές πληρωμές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στην ολοκλήρωση των προγραμματισμένων καταβολών έως τον Δεκέμβριο, αλλά και στον σχεδιασμό για το επόμενο έτος. Στόχος, σύμφωνα με όσα αναμένεται να επισημάνει, είναι οι πληρωμές προς τους αγρότες να πραγματοποιούνται στο εξής με μεγαλύτερη συνέπεια, έγκαιρα και βάσει καλύτερου προγραμματισμού.

Τα θέματα της συνεδρίασης: