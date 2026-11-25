Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για στρατιωτικό εξοπλισμό, χερσαίες και ναυτικές εφαρμογές, καθώς και drones, επιδιώκοντας την εξασφάλιση συμβολαίων μεγάλης κλίμακας.

Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η Sunlight, θυγατρική του Olympia Group, με επίκεντρο την αμυντική βιομηχανία, την ενεργειακή διαχείριση και τον εξηλεκτρισμό νέων αγορών. Έχοντας ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους 1,05 δισ. ευρώ την τελευταία πενταετία, η εταιρεία επικεντρώνεται πλέον στην αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητάς της, στην ενίσχυση της κερδοφορίας και στη διείσδυση σε δραστηριότητες υψηλότερων περιθωρίων κέρδους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η αμυντική βιομηχανία, στην οποία η Sunlight διαθέτει τεχνογνωσία δεκαετιών μέσω της παραγωγής εξειδικευμένων μπαταριών για υποβρύχια. Η στρατηγική επέκτασης στον συγκεκριμένο κλάδο δρομολογήθηκε το 2021, πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για στρατιωτικό εξοπλισμό, χερσαίες και ναυτικές εφαρμογές, καθώς και drones, επιδιώκοντας την εξασφάλιση συμβολαίων μεγάλης κλίμακας.

Στον σχεδιασμό αυτό εντάσσεται η επένδυση ύψους 50 εκατ. δολαρίων στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου η εταιρεία έχει εξασφαλίσει, σύμφωνα με τη διοίκηση, χρηματοδότηση περίπου 3 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη μπαταριών στρατιωτικής χρήσης. Παράλληλα, η Sunlight έχει επιλεγεί από το ΝΑΤΟ για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών μπαταριών για drones.

Διάλογος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Olympia Group, Ανδρέας Αθανασόπουλος, κάλεσε την ελληνική πολιτεία να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με την εταιρεία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της. Έθεσε, επίσης, ζητήματα ισότιμης εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού για τις μπαταρίες, ασφάλειας εφοδιασμού στις δημόσιες συμβάσεις και αναθεώρησης της πολιτικής βιομηχανικών επιδοτήσεων.

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Δεύτερο στρατηγικό πυλώνα αποτελεί η ενεργειακή διαχείριση, με τη Sunlight να επιδιώκει τη μετάβαση από την πώληση μπαταριών στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας, συνδυάζοντας συστήματα αποθήκευσης, ιδιόκτητο λογισμικό και ανάλυση δεδομένων. Νέες προοπτικές δημιουργεί και ο εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας, των μηχανημάτων έργου και των σιδηροδρομικών μεταφορών, με την εταιρεία να βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας στον τελευταίο κλάδο.

Καθοριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί η καθετοποιημένη παραγωγή, με τις εγκαταστάσεις σε Κιλκίς, Ξάνθη και Κομοτηνή να συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο βιομηχανικό οικοσύστημα. Η εσωτερική παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων έχει περιορίσει στο ένα τρίτο τον χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα έναντι μεγάλων κινεζικών κατασκευαστών. Επόμενος στόχος είναι η αυτόνομη ανάπτυξη της Technosystems μέσω πωλήσεων σε τρίτους.

Στην Κομοτηνή, όπου ανακυκλώνεται το 99,7% των υλικών των μπαταριών μολύβδου, υλοποιείται επένδυση 10 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση δεύτερου φούρνου, που θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα κατά 30.000 τόνους. Τελος, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ReLife, αναπτύσσεται πιλοτική γραμμή ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου, με στόχο την ανάκτηση έως και του 90% των υλικών, ενισχύοντας περαιτέρω την κυκλικότητα της παραγωγής.