Ανακοίνωση του Τομέα Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ με αφορμή τη σημερινή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

«25 Νοεμβρίου – Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Μια ημέρα μνήμης, αλληλεγγύης και διεκδίκησης. Η έμφυλη βία μάς αφορά όλους και όλες. Η οικονομική εξάρτηση, η εργασιακή ανασφάλεια και η έλλειψη ουσιαστικής κοινωνικής προστασίας στερούν από πολλές γυναίκες τη δυνατότητα να φύγουν από ένα κακοποιητικό περιβάλλον», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ.

«Σε κάθε γυναίκα που φοβήθηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι, που σώπασε από φόβο ή μίλησε παρά τον φόβο της, θέλουμε να πούμε κάτι απλό: δεν είσαι μόνη. Αξίζεις να ζεις, να αγαπάς και να ονειρεύεσαι ελεύθερα, χωρίς φόβο», προσθέτει και συνεχίζει: «Μιλάμε για τη γυναικοκτονία με το όνομά της και διεκδικούμε τη νομική αναγνώρισή της, όπως και την ενίσχυση δημόσιων δομών προστασίας και φιλοξενίας.

Ως νέα γενιά, οραματιζόμαστε έναν κόσμο ενάντια στην εκμετάλλευση. Μια κοινωνία όπου η ισότητα δεν θα είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά καθημερινή πραγματικότητα.

Για εκείνες που χάθηκαν. Για εκείνες που επιβίωσαν. Για εκείνες που ακόμη παλεύουν.

Καμία λιγότερη. Καμία μόνη. Καμία ανοχή στην έμφυλη βία».