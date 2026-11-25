Η διάσπαση είναι η πιο οικεία μορφή αποτυχίας για την ελληνική Αριστερά. Η ένωση είναι το πιο σπάνιο της κατόρθωμα. Ακριβώς γι' αυτό αξίζει να επιλεγεί τώρα, με ανοιχτά μάτια, χωρίς αυταπάτες, με σχέδιο.

Η ιστορία της ελληνικής Αριστεράς διδάσκει μια σταθερή αλήθεια: οι νικηφόροι φορείς της δεν γεννιούνται από γραφειοκρατικές διαδικασίες ή κομματικές εκκαθαρίσεις. Γεννιούνται ad hoc, γύρω από τα μεγάλα επίδικα της κάθε εποχής, όταν η κοινωνική ανάγκη γίνεται τόσο επιτακτική που ξεπερνά τις φατριαστικές αδράνειες.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ συγκροτήθηκαν γύρω από το επίδικο της εθνικής αντίστασης και της λαϊκής επιβίωσης υπό κατοχή. Δεν ήταν προϊόν ιδεολογικής αγνότητας αλλά της αναγκαιότητας της στιγμής: μια ευρεία, πλουραλιστική συμμαχία που κατόρθωσε να κινητοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους γύρω από ένα κοινό σχέδιο. Η ΕΔΑ, στη συνέχεια, αναδύθηκε ως ο φορέας που συσπείρωσε τη διωκόμενη Αριστερά και τη φιλελεύθερη διανόηση γύρω από το επίδικο της δημοκρατίας και των πολιτικών ελευθεριών σε μια εποχή αποκλεισμών.

Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου δεν ήταν η συνέχεια κάποιας παλαιάς δομής, αλλά ένας νέος φορέας που αρθρώθηκε γύρω από το επίδικο της αλλαγής, του εκδημοκρατισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης στη Μεταπολίτευση. Με τον ίδιο τρόπο, ο Συνασπισμός και στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτήθηκαν γύρω από νέα επίδικα: την κριτική στον ρεαλισμό της παραδοσιακής Αριστεράς, την ανάδειξη νέων κοινωνικών κινημάτων, και τελικά την αντίσταση στα μνημόνια και την κοινωνική καταστροφή της κρίσης.

Σε κάθε μια από αυτές τις στιγμές, ο νέος φορέας δεν ήρθε να διαχειριστεί την κληρονομιά του προηγούμενου. Ήρθε να απαντήσει σε ένα νέο ερώτημα που έθετε η ιστορία. Αυτή η λογική δεν είναι αδυναμία της Αριστεράς, είναι η δύναμή της: η ικανότητα να ανανεώνεται όταν τα επίδικα αλλάζουν.

Σήμερα τα επίδικα έχουν αλλάξει και πάλι. Η κλιματική κρίση, η τεχνολογική ανατροπή της εργασίας, η γεωπολιτική αστάθεια, η συρρίκνωση του δημόσιου χώρου και η έξαρση των ανισοτήτων ορίζουν ένα νέο πεδίο σύγκρουσης. Απαιτούν έναν νέο φορέα, ικανό να τα αρθρώσει και να τα μετατρέψει σε πολιτικό σχέδιο. Ήρθε η ώρα της Μεγάλης Αριστεράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που απαιτούν ξεκάθαρες επιλογές. Δεν είναι στιγμές για μικρές υπολογισμένες κινήσεις, για φατριασμούς ή για αυτοαναφορικές αντιπαραθέσεις. Είναι στιγμές που καλούν σε αποφασιστική συγκρότηση. Αυτή είναι μία από αυτές.

Γι' αυτό επιλέγουμε να ενωθούμε με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όχι ως χειρονομία αλληλεγγύης, ούτε ως υπολογισμός σκοπιμότητας. Αλλά γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί και πρέπει να συγκροτηθεί μια Μεγάλη Αριστερά στη χώρα, και γιατί εκτιμούμε ότι αυτός έχει τα εχέγγυα να την οδηγήσει.

Η αξία της κυβερνητικής εμπειρίας

Η Αριστερά στην Ελλάδα ξέρει καλά τι σημαίνει να είσαι αντιπολίτευση. Ξέρει να αρθρώνει διαμαρτυρία, να κατονομάζει αδικίες, να κινητοποιεί αγανακτισμένους. Αυτό είναι αναγκαίο. Αλλά δεν είναι αρκετό.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάτι που λίγοι ηγέτες της Αριστεράς διεθνώς έχουν: εμπειρία διακυβέρνησης σε συνθήκες άκρας πίεσης. Η πρώτη του κυβέρνηση ήρθε αντιμέτωπη με αδυσώπητες δυνάμεις, τους δανειστές, τις αγορές, την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, και ανέλαβε την ευθύνη της διαχείρισης σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Παρέμεινε στο πεδίο, αντιμετώπισε τις προκλήσεις και συσσώρευσε μια κυβερνητική εμπειρία που αξίζει πολύ στο σήμερα.

Αυτή η εμπειρία είναι αναντικατάστατη. Γιατί η Αριστερά που ονειρευόμαστε δεν θέλει να σχολιάζει τα πράγματα από απόσταση ασφαλείας. Θέλει να τα βελτιώσει. Και για να τα βελτιώσεις, χρειάζεται να γνωρίζεις την αρχιτεκτονική της εξουσίας.

Η εμπιστοσύνη ως πολιτικό κεφάλαιο

Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται. Κερδίζεται μέσα από παρουσία, συνέπεια και θάρρος επιλογών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει χτίσει αυτή την εμπιστοσύνη αναλαμβάνοντας ευθύνες διακυβέρνησης σε συνθήκες που λίγοι θα τολμούσαν. Χρόνια αναστοχασμού και συνεχούς επανασύνδεσης με ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας τον αναγνωρίζουν σήμερα ως τον αξιόπιστο φορέα της προοδευτικής πολιτικής.

Αυτή η εμπιστοσύνη δεν είναι τυφλή αφοσίωση, και δεν πρέπει να είναι. Είναι ωριμότητα: η αναγνώριση ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δοκιμαστεί στην πολιτική φωτιά και έχει λογοδοτήσει. Είναι το είδος της εμπιστοσύνης που χτίζεται όχι μέσα από σλόγκαν αλλά μέσα από επιλογές με αντίτιμο και συνέχεια παρουσίας στο πλευρό της κοινωνίας.

Σε μια εποχή που η κοινωνία αναζητά πρόσωπα με ουσία και ιστορία, αυτό έχει βαρύτητα.

Ένα σχέδιο για τη Μεγάλη Αριστερά

Δεν φτάνει όμως η προσωπικότητα. Χρειάζεται σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο πρέπει να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, όχι αόριστες διακηρύξεις αλλά επιχειρησιακή λογική.

Η Αριστερά τοποθετεί στο επίκεντρό της ένα σχέδιο διεύρυνσης της παραγωγικότητας. Αυτό σημαίνει: επενδύσεις στη γνώση, στην τεχνολογία, στην πράσινη μετάβαση και στις υποδομές. Σημαίνει κράτος που δεν απλώς ανακατανέμει αλλά παράγει και οργανώνει παραγωγή. Σημαίνει μια οικονομία που μεγαλώνει από κάτω προς τα πάνω, χτισμένη στην αξία της εργασίας.

Η Αριστερά δεν μπορεί να αφήσει το αφήγημα της ανάπτυξης στη Δεξιά. Η ανάπτυξη είναι πολιτικό ζήτημα: ποιος αναπτύσσεται, πώς, με ποιο κόστος και ποιο όφελος. Ένα αριστερό σχέδιο παραγωγικότητας δεν είναι ήσσονος σημασίας τεχνική λεπτομέρεια, είναι ο κορμός της πολιτικής ανάκαμψης.

Χωρίς αντιπαλότητα με το Κεφάλαιο αλλά και χωρίς υποταγή

Εδώ χρειάζεται ειλικρίνεια. Ένα σχέδιο αριστερής διακυβέρνησης στο σήμερα δεν μπορεί να αγνοεί τις πραγματικότητες της οικονομίας. Δεν μπορεί να χτίζεται ερήμην, ούτε απέναντι, στα ιδιωτικά συμφέροντα και το επενδυτικό κεφάλαιο. Αυτό δεν είναι παράδοση, είναι ρεαλισμός.

Η Αριστερά δεν ζητά από τους επενδυτές να ζητιανεύουν χάρες από ένα εχθρικό κράτος. Ζητά από το κράτος να θέσει τους όρους, να ορίσει τα παιχνίδια εντός των οποίων το κεφάλαιο λειτουργεί χωρίς να καταστρέφει το εργατικό δυναμικό, το περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον. Συνεργασία δίχως υποταγή. Πλαίσιο δίχως εξάρτηση.

Αυτό το εύρος αντίληψης, αριστερές αξίες με οικονομικό ρεαλισμό, είναι ακριβώς αυτό που διαφοροποιεί μια κυβερνητική Αριστερά από μια Αριστερά που μένει αιωνίως στην αντιπολίτευση.

Στελέχη με αποτελεσματικότητα

Το σχέδιο χρειάζεται και εκτελεστές. Η ιστορία της ελληνικής Αριστεράς είναι γεμάτη από ευφυείς διανοούμενους και φλογερούς ρήτορες. Αυτό που λείπει συχνά είναι η ικανότητα διαχείρισης, ανθρώπους που ξέρουν πώς λειτουργεί ένα υπουργείο, πώς αξιολογείται μια δημόσια πολιτική, πώς εφαρμόζεται ένας νόμος στην πράξη.

Η Αριστερά συγκεντρώνει ανθρώπους με αυτές τις ικανότητες. Τεχνοκράτες με αριστερές αξίες. Διοικητικά στελέχη που καταλαβαίνουν τι σημαίνει κοινωνική δικαιοσύνη. Επιστήμονες, οικονομολόγοι, διαχειριστές δημόσιας πολιτικής που είναι έτοιμοι να αναλάβουν ευθύνη και να αξιολογηθούν για αποτελέσματα.

Η αξιοκρατία δεν είναι αξία της Δεξιάς, είναι αξία της κοινωνίας. Και η Αριστερά θα την υπηρετήσει με συνέπεια.

Η ώρα της συγκρότησης

Η διάσπαση είναι η πιο οικεία μορφή αποτυχίας για την ελληνική Αριστερά. Η ένωση είναι το πιο σπάνιο της κατόρθωμα. Ακριβώς γι' αυτό αξίζει να επιλεγεί τώρα, με ανοιχτά μάτια, χωρίς αυταπάτες, με σχέδιο.

Η επιλογή αυτή δεν είναι ουδέτερη. Μόνο η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί σήμερα να φέρει την πολιτική αλλαγή, γιατί μόνο αυτή συνδυάζει κοινωνική απήχηση, σχέδιο και κυβερνητική εμπειρία. Όποιος επιλέξει να μείνει απέξω, ή απέναντι, στο όνομα της καθαρότητας, της διαφοροποίησης ή της εκδικητικότητας, στηρίζει ουσιαστικά το αντι-Τσίπρας, συνέχεια του χθεσινού αντι -ΣΥΡΙΖΑ, μέτωπο, που επενδύει στη διάσπαση της προοδευτικής παράταξης και στη συνέχιση του σημερινού κατεστημένου και της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήρθε για άλλη μια φορά η ώρα να αποφασίσουμε, με πολιτικό κριτήριο και μόνο, με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε.

Ενωνόμαστε με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γιατί πιστεύουμε ότι η νέα ώρα της Μεγάλης Αριστεράς είναι τώρα. Γιατί η χώρα χρειάζεται μια αξιόπιστη εναλλακτική που να συνδυάζει κοινωνική δικαιοσύνη με ικανότητα διακυβέρνησης. Γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια της συντεχνιακής αυτάρκειας.

Η ιστορία δεν επιστρέφει. Αλλά δίνει, αν είσαι έτοιμος, μια νέα ευκαιρία. Αυτή είναι η δική μας, για την Αριστερά που τώρα ξέρει, θέλει και μπορεί.

(Ο Χρήστος Πετράκος είναι Δικηγόρος, Μέλος της ΕΛ.Α.Σ.)