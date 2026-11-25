Η δραστηριότητα του Αλέξης Τσίπρα έδειξε ξεκάθαρα ότι συνεχίζει να «κοιτάζει» αριστερά, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τους πολίτες που τον στήριξαν κατά την προηγούμενη δεκαετία και τα τελευταία χρόνια βιώνουν στην καθημερινότητα τους τις επιπτώσεις της πολιτικής Μητσοτάκη.

Μήνυμα ότι η ΕΛΑΣ έχει ως βασικό της στόχο να αποτελέσει τον βασικό εκφραστή των εργαζόμενων της πόλης και των μικρομεσαίων αγροτών της υπαίθρου, θέλησε να στείλει ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία.

Η δραστηριότητα του επικεφαλής της Συμπαράταξης έδειξε ξεκάθαρα ότι συνεχίζει να «κοιτάζει» αριστερά, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τους πολίτες που τον στήριξαν κατά την προηγούμενη δεκαετία και τα τελευταία χρόνια βιώνουν στην καθημερινότητα τους τις επιπτώσεις της πολιτικής Μητσοτάκη.

Βασικές προτεραιότητες αγρότες και εργαζόμενοι

Η Δυτική Μακεδονία είναι η περιφέρεια εκείνη που διαψεύδει με κάθε επισημότητα τον «μύθο» του κυβερνητικού «success story». Αρκεί να δει κάποιος τα στοιχεία της μείωσης του πραγματικού της ΑΕΠ την περίοδο 2019–2024, που συρρικνώθηκε κατά 18%. Η απολιγνιτοποίηση και η καταστροφή μεγάλου μέρους του ζωικού κεφαλαίου, συνέβαλαν αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Επομένως, δεν προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε στην κορυφή των προτεραιοτήτων του, τις συναντήσεις με το σωματείο εργαζομένων «Σπάρτακος» της ΔΕΗ και με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Και οι αναφορές στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, συνολικά και ειδικά εκεί, ήταν πάρα πολλές.

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Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, η επιλογή των συναντήσεων αυτών είχε σαφέστατη πολιτική στόχευση. Όπως σημειώνουν, ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε ποιες κοινωνικές κατηγορίες πολιτών επιθυμεί να εκφράσει ο ίδιος και η ΕΛΑΣ. Και πάνω σε αυτούς να στηριχτεί στον μακρύ δρόμο προς τις κάλπες.

«Αυτό το οποίο έχει συμβεί στη Δυτική Μακεδονία δεν το έχουμε ξαναδεί σε συνθήκες ειρήνης», είπε ο κ.Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον «Σπάρτακο», αναφερόμενος στη μείωση του τοπικού ΑΕΠ. Μιλώντας για τη «βίαιη» απολιγνιτοποίηση που πραγματοποιείται χωρίς κανένα σχεδιασμό για το τι θα γίνει η περιοχή την επόμενη μέρα, ο πρώην πρωθυπουργός αναρωτήθηκε «τι θα γίνουν οι μονάδες, τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι και πως θα αντιμετωπιστεί και το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας».

Προφανώς και το ερώτημα ήταν ρητορικό. Η απάντηση κατά τα στελέχη της ΕΛΑΣ, είναι πως δεν ενδιαφέρεται η Νέα Δημοκρατία. Ούτε για τους εργαζόμενους της Δυτικής Μακεδονίας και ολόκληρης της χώρας, αλλά ούτε και για την περιουσία του ελληνικού λαού που απαξιώθηκε -αν δεν καταστράφηκε, όπως στη Μεγαλόπολη.

Επίσης, στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων του κ.Τσίπρα, βρίσκονται και οι αγρότες. Είδε τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Καστοριάς και ούτε λίγο, ούτε πολύ, είπε πως το ζήτημα της αγροτικής παραγωγής είναι ζήτημα «εθνικής σημασίας».

«Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, ο αγροκτηνοτροφικός τομέας, δεν ήταν ποτέ σε αυτή τη δυσχερή θέση που είναι σήμερα και αυτό πρέπει όλους να μας προβληματίσει, διότι είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας. Αν δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, δεν υπάρχει ύπαιθρος. Και είμαι σε μια πόλη που αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Τόσο η πόλη της Καστοριάς όσο και τα χωριά του νομού ερημώνουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από τα παραπάνω, προκύπτει πως ο Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να «κοιτάζει» στα αριστερά, λένε οι συνεργάτες του. Και όχι για να απαντήσει στις κατηγορίες που του έχουν απευθύνει οι παλιοί του σύντροφοι περί «δεξιάς στροφής», αλλά γιατί μόνο με προτάσεις που έχουν κοινωνικό πρόσημο και ταυτότητα αριστερή, μπορεί να υπάρξει διέξοδος για την κοινωνία.