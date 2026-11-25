Νέα συμφωνία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας υπέγραψε η Metlen μέσω της M Technologies, αναλαμβάνοντας την κατασκευή και συναρμολόγηση στρατιωτικών οχημάτων στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την IDV του ομίλου Leonardo.

Η M Technologies διευρύνει την παρουσία της στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας, με τη νέα συνεργασία να συνδέεται με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του πυροβολικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη διεύρυνση της δραστηριότητάς της στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας προχωρά η Metlen, μέσω της M Technologies, η οποία υπέγραψε συμφωνία με την IDV, εταιρεία του ομίλου Leonardo, για την κατασκευή και συναρμολόγηση εξειδικευμένων στρατιωτικών οχημάτων στην Ελλάδα.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2026, αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, την πρώτη μιας σειράς συνεργασιών που αναμένεται να ακολουθήσουν για συμπαραγωγή στην Ελλάδα και την Κύπρο, με επίκεντρο την εγχώρια κατασκευή, συναρμολόγηση και συντήρηση στρατιωτικών οχημάτων.

Η συμφωνία και τα στρατιωτικά οχήματα

Η νέα συνεργασία συνδέεται με προηγμένο σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων, το οποίο έχει επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού του πυροβολικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η IDV θα προμηθεύσει στρατιωτικά φορτηγά που βασίζονται στην πλατφόρμα SMR (Standard Military Range), με σύστημα μετάδοσης κίνησης 8x8, υψηλή μεταφορική ικανότητα και δυνατότητα κίνησης σε απαιτητικά εδάφη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση της συμφωνίας θα διαδραματίσουν οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της M Technologies στο Defence Hub του Βόλου, όπου η εταιρεία θα αξιοποιήσει τις υφιστάμενες υποδομές και την τεχνογνωσία της σε σύνθετα αμυντικά προγράμματα, διευρύνοντας τις παραγωγικές της δυνατότητες στον τομέα των στρατιωτικών οχημάτων.

Η στρατηγική της Metlen στην αμυντική βιομηχανία

Η είσοδος στη συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης του βιομηχανικού χαρτοφυλακίου της M Technologies και ενίσχυσης των συνεργασιών της με διεθνείς κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην εγχώρια προστιθέμενη αξία που αναμένεται να δημιουργηθεί μέσω της ανάληψης παραγωγικών εργασιών και υπηρεσιών συντήρησης στην Ελλάδα, καθώς και της μεταφοράς τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τη Metlen, η συνεργασία αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, στην ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και στη διεύρυνση της συμμετοχής της χώρας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού του κλάδου.

Τέλος, η συμφωνία ενισχύει τη θέση της Metlen ως βιομηχανικού εταίρου σε σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, σε μια περίοδο κατά την οποία η εγχώρια παραγωγή και η μεταφορά τεχνογνωσίας αποκτούν αυξανόμενη σημασία στον αμυντικό τομέα.