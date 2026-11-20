Αναλυτικά τα δύο διακριτά σκέλη που περιλαμβάνει η συναλλαγή.

Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, εταιρείας του ομίλου Metlen, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 10 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το συνολικό ποσό που θα αντληθεί μέσω της διαδικασίας ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει δύο διακριτά σκέλη. Το πρώτο αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ, μέσω της έκδοσης έως 25 εκατομμυρίων νέων μετοχών, από την οποία προβλέπεται να προκύψουν μικτά έσοδα ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τη διάθεση επιπλέον 5 εκατομμυρίων υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen, ως βασικό μέτοχο, με το αντίστοιχο ποσό να διαμορφώνεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, επομένως, η δημόσια προσφορά αφορά 30 εκατομμύρια μετοχές, με το οικονομικό αντικείμενο της συναλλαγής να ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ.

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Πρόωρη κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε πρόωρα, ήδη από την προηγούμενη ημέρα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αυξημένη ζήτηση που καταγράφηκε από τις δύο βασικές κατηγορίες επενδυτών, οδηγώντας τελικά σε σημαντική υπερκάλυψη της προσφοράς.

Σημειώνεται ότι η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου, στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Δεν ασκήθηκε η δυνατότητα πρόσθετης διάθεσης

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η Metlen επέλεξε να μην αξιοποιήσει τη δυνατότητα αύξησης του μεγέθους της δημόσιας προσφοράς.

Ειδικότερα, ο βασικός μέτοχος διατηρούσε το δικαίωμα να διαθέσει έως 5 εκατομμύρια επιπλέον υφιστάμενες μετοχές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσφερόμενων τίτλων στα 35 εκατομμύρια.

Ωστόσο, παρά την ισχυρή ζήτηση, το συγκεκριμένο δικαίωμα δεν ασκήθηκε, με αποτέλεσμα η προσφορά να παραμείνει στα αρχικά προβλεπόμενα επίπεδα.