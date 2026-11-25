O Χουάνγκ διέψευσε ότι επέστρεψε στην εταιρεία έπειτα από πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επικεφαλής του κολοσσού των τσιπ Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ζήτησε χθες, Τρίτη, συγγνώμη από τους εργαζομένους για την παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας και τους ενημέρωσε ότι κάνει ψυχοθεραπεία, μία ημέρα μετά την επιστροφή του στην ηγεσία της, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Έκανα σοβαρά λάθη», δήλωσε ο Τζένσεν Χουάνγκ στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι οποίοι παρακολούθησαν τη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της εκδήλωσης.

«Απάτησα τη Λόρι, πλήγωσα τα παιδιά μου και, φυσικά, πλήγωσα όλους εσάς», επεσήμανε, αναφερόμενος στη σύζυγό του με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής της Nvidia, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας στις 11 Νοεμβρίου, έπειτα από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μία εκ των οποίων με στέλεχος της εταιρείας και μια με την Άλις Χουάνγκ, την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι συνεργάζεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Ψυχοθεραπεία κάθε μέρα

Μία ημέρα αφού επέστρεψε στη θέση του, έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, ο Χουάνγκ δήλωσε ενώπιον των εργαζομένων ότι «δεν είναι αποδεκτό» να έχει παραβιάσει έναν κώδικα δεοντολογίας στη σύνταξη του οποίου είχε συμβάλει και ο ίδιος, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

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Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Χουάνγκ πρόσθεσε ότι κάνει συνεδρίες ψυχοθεραπείας διάρκειας μίας ώρας και 30 λεπτών σε καθημερινή βάση.

Διαψεύει τον Τραμπ

Παράλληλα διέψευσε ότι επέστρεψε στην εταιρεία έπειτα από πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξηγώντας ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia έλαβαν τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι επικοινώνησε με το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, ανέφερε ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ ευχαρίστησε την κυβέρνηση Τραμπ επειδή παρείχε άμεσα στη Nvidia πρόσβαση σε πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες βοήθησαν το διοικητικό συμβούλιο να ψηφίσει υπέρ της επαναφοράς του στη θέση του.

Σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα, ο Χουάνγκ είπε στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης ότι τα ανώτερα στελέχη που υπάγονται απευθείας σε αυτόν θα υποβάλλουν εφεξής στο διοικητικό συμβούλιο αξιολογήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ