Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί περισσότερο από 5%, έπειτα από την εκρηκτική άνοδο κατά 31% τη Δευτέρα, η οποία προσέθεσε περίπου 950 δισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία του κολοσσού των ημιαγωγών.

Πτωτικές τάσεις επικρατούν στη Wall Street την Τρίτη με τον τεχνολογικό κλάδο να βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί μετά το εντυπωσιακό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης, το οποίο πυροδότησε η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί κατά 1,3%, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,6%. Αντίθετα, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύεται κατά 156 μονάδες ή 0,3%, ανακτώντας το χαμένο έδαφος μετά το αρνητικό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τη στήριξη μετοχών όπως εκείνες των Amgen, Nike και Salesforce. Στο επενδυτικό κλίμα επιδρούν αρνητικά και οι πληροφορίες της Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να αυξήσουν τους δασμούς σε δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί περισσότερο από 5%, έπειτα από την εκρηκτική άνοδο κατά 31% τη Δευτέρα, η οποία προσέθεσε περίπου 950 δισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία του κολοσσού των ημιαγωγών. Παρά την επιστροφή του Χουάνγκ, εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην κινεζική αγορά. Ο Τομ Χιούλικ, διευθύνων σύμβουλος της Strategy Asset Managers, δήλωσε στο CNBC ότι ο Χουάνγκ αποτελεί πιθανότατα την κατάλληλη επιλογή για την ηγεσία της εταιρείας στην παρούσα φάση, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες. Ισχυρές πιέσεις δέχονται και άλλες εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με την AMD να υποχωρεί κατά 9%, τη Micron Technology περισσότερο από 8%, την Broadcom κατά 4%, την Oracle περισσότερο από 2% και τη Meta Platforms κατά 1%.

Στο ίδιο αρνητικό κλίμα, η μετοχή της Anthropic καταγράφει απώλειες περίπου 7%, υποχωρώντας ενδοσυνεδριακά κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς της. Παρά τη μεταβλητότητα, η επενδυτική εταιρεία Wedbush Securities διατηρεί αισιόδοξες εκτιμήσεις, θέτοντας τιμή-στόχο τα 120 δολάρια ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 37% συγκριτικά με το κλείσιμο της Δευτέρας. Από την πλευρά του, ο Μαρκ Χέφελε, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management, εκτιμά ότι οι πρόσφατες αναταράξεις δεν αναιρούν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι αναμένεται μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των επιχειρήσεων με ισχυρούς ισολογισμούς και εκείνων που εξαρτώνται από τον δανεισμό και τις προσδοκίες μελλοντικής ανάπτυξης.

Στον αντίποδα, σημαντικά κέρδη καταγράφουν οι μετοχές του λιανεμπορίου, με την Abercrombie & Fitch να ενισχύεται κατά 22% και τις Dick’s Sporting Goods και Kohl’s περίπου κατά 12%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων και την αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεών τους. Παράλληλα, στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς τίτλου υποχώρησε νωρίτερα στο 4,901%, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη δημοσιοποίηση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών την Τετάρτη. Πρόκειται για τα τελευταία στοιχεία πληθωρισμού πριν από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, με τις αγορές να προεξοφλούν αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σε ένα περιβάλλον αυξημένης χρηματιστηριακής αβεβαιότητας.