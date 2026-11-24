Η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στηρίζεται στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας QART, το οποίο έχει ήδη ολοκληρώσει την ανάπτυξη προϊόντων διττής χρήσης με 100% ελληνική πνευματική ιδιοκτησία.

Στη δημιουργία ξεχωριστής εταιρείας στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης προχωρά ο όμιλος Qualco το πρώτο τρίμηνο του 2027, επιταχύνοντας τη στρατηγική του για τη διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του. Τον σχεδιασμό της διοίκησης παρουσίασε ο πρόεδρος του Ομίλου, Ορέστης Τσακαλώτος, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκαν οι προτάσεις για τη θέσπιση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών και την τροποποίηση του υφιστάμενου προγράμματος μακροπρόθεσμων κινήτρων (Long-Term Incentive Plan – LTIP). Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Τσακαλώτος ενημέρωσε τους μετόχους για τις σημαντικότερες επιχειρηματικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών προϊόντων και στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ορατότητας των εσόδων.

Η απόφαση για την ίδρυση αυτοτελούς θυγατρικής στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας αποσκοπεί στην ταχύτερη ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, στην εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας για τη σύναψη διεθνών στρατηγικών συνεργασιών, αλλά και στη δυνατότητα της επενδυτικής κοινότητας να αξιολογεί διακριτά τις προοπτικές και την αξία της. Η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στηρίζεται στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας QART, το οποίο έχει ήδη ολοκληρώσει την ανάπτυξη προϊόντων διττής χρήσης με 100% ελληνική πνευματική ιδιοκτησία, ενώ σε συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά αναπτύσσει μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας. Παράλληλα, το ερευνητικό κέντρο διαθέτει διαβαθμίσεις ασφαλείας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης (NATO και EU SECRET).

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Qualco στην ορατότητα των μελλοντικών εσόδων του Ομίλου, υπογραμμίζοντας ότι στα τέλη Ιουνίου τα απονεμηθέντα έσοδα για την επόμενη πενταετία ανέρχονταν σε 762 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 44% προερχόταν από τις διεθνείς αγορές. Όπως επισήμανε, πρόκειται για εξασφαλισμένα έσοδα και όχι για εκτιμήσεις. Στο μέτωπο της διεθνούς επέκτασης, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνεργασία με τη βρετανική Thames Water, η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση νέων έργων στον κλάδο των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη. Η Qualco επιλέχθηκε έπειτα από διεθνή διαγωνισμό με πολλούς συμμετέχοντες, ενώ οι συνεργασίες με την Bank AlJazira στη Σαουδική Αραβία και τη France Contentieux στη Γαλλία καταδεικνύουν το εύρος των εφαρμογών της τεχνολογίας του Ομίλου σε διαφορετικές αγορές.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η διεύρυνση της συνεργασίας με τη ΔΕΗ, η οποία στις 25 Σεπτεμβρίου ολοκλήρωσε νέα τιτλοποίηση απαιτήσεων ύψους 675 εκατ. ευρώ. Η Qualco Intelligent Finance συνεχίζει να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο, με τη συνεργασία να επεκτείνεται πλέον στο σύνολο των απαιτήσεων χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και στο φυσικό αέριο. Το πρόγραμμα προβλέπει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δύο χρόνια και αρχική λήξη των τίτλων το 2031, προσφέροντας στον Όμιλο μακροχρόνια ορατότητα εσόδων από μια συνεργασία που διαρκεί ήδη περισσότερο από πέντε χρόνια. Παράλληλα, στον τομέα της ενσωματωμένης χρηματοδότησης (Embedded Finance), κατατέθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διοίκησης, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ιδρύματος παροχής πιστώσεων.

Σε έναν ακόμη σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης εξελίσσεται η Quento, η οποία ανέλαβε, στο πλαίσιο κοινοπραξιών, εξαετή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στην Ιταλία και τετραετή σύμβαση με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στην Ισπανία. Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος πραγματοποιεί τα πρώτα βήματα για την επέκτασή του στη Νοτιοανατολική Ασία, με στελέχη της Qualco να έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους περισσότερων από 15 τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Καμπότζη και την Ινδονησία. Στην Καμπότζη υπεγράφη επίσης μνημόνιο συνεργασίας για τη φιλοξενία τεχνολογικών λύσεων της Qualco Technology.

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«Ο όμιλος Qualco γίνεται κάτι μεγαλύτερο από την εταιρεία που εισαγάγαμε στο χρηματιστήριο. Αναπτύσσουμε τις λύσεις μας στην Ελλάδα, αποδεικνύουμε την αξία τους σε απαιτητικά έργα και τις μετατρέπουμε σε προϊόντα για διεθνείς αγορές. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε έναν διεθνή τεχνολογικό όμιλο με ισχυρή κερδοφορία, υψηλή προστιθέμενη αξία και διαρκώς διευρυμένες δυνατότητες ανάπτυξης. Και ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε ότι η επενδυτική κοινότητα μπορεί να αναγνωρίζει και να αξιολογεί σωστά αυτή την αξία. Αυτή είναι η Qualco που χτίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ορέστης Τσακαλώτος. Με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, ο στρατηγικός στόχος της διοίκησης είναι η ανάδειξη της Qualco σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς τεχνολογικούς ομίλους ελληνικής προέλευσης.