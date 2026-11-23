Άνοδος 31,5% για τη μετοχή της Nvidia έπειτα από την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ.

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia και η «εκτόξευση» της μετοχής της εταιρείας βοήθησαν τη Wall Street να ανακάμψει.

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με σημαντικά κέρδη. Η μετοχή της Nvidia έφτασε ακόμα και στο συν 36,6%, προτού κλείσει με άνοδο 31,5%, στα 165,05 δολάρια, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για την επάνοδο του Χουάνγκ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.447,98 μονάδων (+3,01%), στις 49.595,31 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 1.471,82 μονάδων (+6,51%), στις 24.089,55 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 326,78 μονάδων (+4,73%), στις 7.237,17 μονάδες.