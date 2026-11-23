Η κόντρα Τουρκάλας εκατομμυριούχου με συνεργάτη της και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου.

Τουρκάλα εκατομμυριούχος καταγγέλλει ότι παραπλανήθηκε σχετικά με την καταβολή 750.000 λιρών που έκανε στον- πρώην πρίγκιπα- Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ to 2019, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Η Νεμπαχάτ Ισμπιλέν υποστηρίζει ότι ο πρώην σύμβουλός της, Σέλμαν Τουρκ, καταχράστηκε περιουσιακά στοιχεία ύψους 38 εκατομμυρίων λιρών, συμπεριλαμβανομένης με πληρωμή προς τον τότε πρίγκιπα, που εκείνη πίστευε ότι θα βοηθούσε σχετικά με το διαβατήριό της.

Από την πλευρά του, ο Τουρκ λέει ότι η 81χρονη Τουρκάλα εκατομμυριούχος ήξερε πως τα χρήματα δόθηκαν στην πραγματικότητα με την ελπίδα ότι ο Μάουντμπάτεν- Ουίνδσορ θα μπορούσε να βοηθήσει τον σύζυγό της, πολιτικό που είναι φυλακισμένος στην Τουρκία.

Οι 750.000 λίρες στον πρώην πρίγκιπα, το πάρτι της Σάρα Φέργκιουσον και το δώρο στην κόρη τους

Ο πρώην πρίγκιπας επέστρεψε τις 750.000 λίρες- έπειτα από διακανονισμό μεταξύ των δύο πλευρών το 2023- και αναμένεται να καταθέσει στη δίκη τον Δεκέμβριο. Δεν κατηγορείται για κάτι σε αυτή την υπόθεση.

Οι δικηγόροι της Ισμπιλέν είπαν στο δικαστήριο ότι ο Τουρκ έδωσε εντολή για ξεχωριστή πληρωμή, ύψους 15.000 λιρών, που φέρεται ότι αφορούσε το πάρτι των 60ών γενεθλίων της πρώην συζύγου του Μάουντμπατεν- Ουίνδσορ, Σάρα Φέργκιουσον, το 2019, όπως και για ένα δώρο γάμου, απροσδιόριστης αξίας, για την κόρη τους, πριγκίπισσα Βεατρίκη.

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Τι καταγγέλλει η Ισμπιλέν για τον πρώην σύμβουλό της

Η οικογένεια της Ισμπιλέν είναι ιδρύτρια μεγάλης εταιρείας σαπουνιών και καλλυντικών στην Τουρκία. Ωστόσο, όταν ο σύζυγός της, Ιλάν- πρώην βουλευτής- συνελήφθη το 2015, ήθελε βοήθεια για τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της εκτός Τουρκίας. Οι δικηγόροι της λένε πως το 2017 η ίδια αντιμετώπιζε «πολιτική δίωξη». Εκείνη τη χρονιά έφυγε από την Τουρκία για την Ελλάδα και το 2018 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο.

Η Ισμπιλέν γνώρισε τον Τουρκ τον Ιανουάριο του 2017 και του έδωσε τον έλεγχο των περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων της, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Σάιμον Κόλτον. Όμως, εκείνος «εσκεμμένα και συστηματικά καταχράστηκε» την εμπιστοσύνη της και μετέφερε τα χρήματα σε εταιρείες που του ανήκαν, ή ήταν υπό τον έλεγχό του.

Η 81χρονη ενέκρινε την πληρωμή των 750.000 λιρών στον πρώην πρίγκιπα Άντριου, αλλά ο Τουρκ «της είπε ψέματα» για τον σκοπό, που ήταν «άλλο ένα παράδειγμα της ανεντιμότητάς του», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Τον Δεκέμβριο του 2019 η Ισμπιλέν δείπνησε με τον δούκα και τη δούκισσα του Γιορκ και συζήτησαν την υπόθεση του φυλακισμένου συζύγου της. «Αποκλείεται να πίστευε ότι οι 750.000 λίρες ήταν συγκαλυμμένη αμοιβή για διαβατήριο ή βίζα», επεσήμανε ο δικηγόρος του Τουρκ, Τζόσουα Χίτσενς, αναφερόμενος σε εκείνο το δείπνο.

Πηγή: BBC