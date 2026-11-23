Στο Ιράν, μια τραγουδίστρια και τέσσερα μέλη της ομάδας της τιμωρήθηκαν με μαστίγωμα- 74 φορές έκαστος- επειδή η καλλιτέχνιδα έκανε εμφάνιση χωρίς να φορά το χιτζάμπ της.
Η Παράστο Αχμάντι και τέσσερα μέλη της ομάδας της καταδικάστηκαν για «προσβολή της δημοσίας αιδούς μέσω της παραγωγής και δημοσίευσης άσεμνου και ανήθικου περιεχομένου στο διαδίκτυο», ανέφερε η ιρανική ιστοσελίδα Emtedad. Τη Δευτέρα (23/11) εκτελέστηκε η ποινή και τους μαστίγωσαν από 74 φορές.
Εκτός από το μαστίγωμα και στους πέντε απαγορεύτηκε η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές και μουσικές δραστηριότητες, καθώς και να ταξιδεύουν, για δύο χρόνια, δήλωσε στην ίδια ιστοσελίδα ο δικηγόρος Μοσταφά Νίλι.
Η υπόθεση αφορούσε την ανάρτηση βίντεο στο YouTube, τον Δεκέμβριο του 2024, στο οποίο η Παράστο Αχμάντι τραγουδούσε χωρίς να φορά χιτζάμπ, δίπλα σε άνδρες μουσικούς, στην πόλη Κομ, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw.
{https://www.instagram.com/p/DgFgePnqNfw/?hl=en}
Δυτικές κυβερνήσεις και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταγγείλει το μαστίγωμα ως βασανιστήριο και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Τεχεράνη έχει απορρίψει τις κατηγορίες για παραβιάσεις, λέγοντας ότι οι Δυτικές κυβερνήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στα δικά τους ζητήματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα.
{https://www.instagram.com/p/DgF4b_skXxq/?img_index=1}
Πηγή: Reuters