Την ίδια ποινή επέβαλαν οι ιρανικές αρχές και σε τέσσερα μέλη της ομάδας της.

Στο Ιράν, μια τραγουδίστρια και τέσσερα μέλη της ομάδας της τιμωρήθηκαν με μαστίγωμα- 74 φορές έκαστος- επειδή η καλλιτέχνιδα έκανε εμφάνιση χωρίς να φορά το χιτζάμπ της.

Η Παράστο Αχμάντι και τέσσερα μέλη της ομάδας της καταδικάστηκαν για «προσβολή της δημοσίας αιδούς μέσω της παραγωγής και δημοσίευσης άσεμνου και ανήθικου περιεχομένου στο διαδίκτυο», ανέφερε η ιρανική ιστοσελίδα Emtedad. Τη Δευτέρα (23/11) εκτελέστηκε η ποινή και τους μαστίγωσαν από 74 φορές.

Εκτός από το μαστίγωμα και στους πέντε απαγορεύτηκε η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές και μουσικές δραστηριότητες, καθώς και να ταξιδεύουν, για δύο χρόνια, δήλωσε στην ίδια ιστοσελίδα ο δικηγόρος Μοσταφά Νίλι.

Η υπόθεση αφορούσε την ανάρτηση βίντεο στο YouTube, τον Δεκέμβριο του 2024, στο οποίο η Παράστο Αχμάντι τραγουδούσε χωρίς να φορά χιτζάμπ, δίπλα σε άνδρες μουσικούς, στην πόλη Κομ, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw.

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Δυτικές κυβερνήσεις και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταγγείλει το μαστίγωμα ως βασανιστήριο και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Τεχεράνη έχει απορρίψει τις κατηγορίες για παραβιάσεις, λέγοντας ότι οι Δυτικές κυβερνήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στα δικά τους ζητήματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα.

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Πηγή: Reuters