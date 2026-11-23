Από πλευράς ΕΚΑΒ έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του καταγγελόμενου περιστατικού.

Σάλος έχει ξεσπάσει για την υπόθεση του 60χρονου στη Λάρισα, ο οποίος πέθανε από καρδιακή ανακοπή λίγες ώρες μετά την άφιξη πληρώματος του ΕΚΑΒ στο σπίτι του, χωρίς τελικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας, οι διασώστες αρνήθηκαν να παραλάβουν τον ασθενή επειδή είχε λερωθεί από σωματικές εκκρίσεις, ζητώντας από τους συγγενείς να τον καθαρίσουν και να καλέσουν εκ νέου ασθενοφόρο.

Όπως περιέγραψε συγγενικό του πρόσωπο ο αδελφός του 60χρονου κάλεσε το ΕΚΑΒ επειδή ο ασθενής δεν αισθανόταν καλά. Ωστόσο, παρά τις εκκλήσεις της οικογένειας, το πλήρωμα φέρεται να αποχώρησε χωρίς να πραγματοποιήσει τη διακομιδή. Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι ο αδελφός του ασθενούς αδυνατούσε να τον καθαρίσει λόγω του σωματικού του βάρους, ενώ αργότερα προσπάθησε να βοηθήσει και ο ανιψιός του. Ο 59χρονος, όμως, κατέληξε το ίδιο βράδυ από καρδιακή ανακοπή. Η οικογένεια εκφράζει την πεποίθηση ότι η έγκαιρη μεταφορά του στο νοσοκομείο θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη της κατάστασής του και ζητά να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις.

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Η εκδοχή του ΕΚΑΒ και η προκαταρκτική διερεύνηση

Από την πλευρά του, το ΕΚΑΒ δίνει διαφορετική εικόνα για το περιστατικό. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, στις 20 Νοεμβρίου είχαν προηγηθεί τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενή με το Συντονιστικό Κέντρο, κατά τις οποίες αναφέρθηκε ότι ο ασθενής δεν σιτιζόταν, είχε ψυχιατρικό ιστορικό και αρνούνταν να μεταβεί στο νοσοκομείο. Το ΕΚΑΒ αναφέρει ότι στις 14:07 καταγράφηκε νέα κλήση, με ενημέρωση ότι ο ασθενής παρουσίαζε ληθαργική κατάσταση και ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας για τη διακομιδή του. Ωστόσο, κατά την άφιξη του πληρώματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ασθενής δεν παρουσίαζε ληθαργική εικόνα, δεν συναίνεσε στη λήψη ζωτικών σημείων και δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι χρειαζόταν προηγούμενη φροντίδα ατομικής υγιεινής, ενημερώνοντας σχετικά τον συγγενή του, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων υγιεινής και πρόληψης λοιμώξεων. Το ΕΚΑΒ υποστηρίζει ότι στη συνέχεια ο συγγενής δήλωσε πως δεν επιθυμούσε τη διακομιδή του ασθενούς. Κατόπιν εντολής του προέδρου του οργανισμού, έχει διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση της συνολικής διαχείρισης του περιστατικού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και να επιβεβαιωθούν τα διαθέσιμα επιχειρησιακά στοιχεία.

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Η απάντηση του ΕΚΑΒ

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ για μη διακομιδή 60χρονου ασθενούς στη Λάρισα, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας, στις 20 Νοεμβρίου 2026 είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενή του ασθενούς με το ΕΚΑΒ, κατά τις οποίες ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς του σε νοσοκομείο, καθώς, όπως ανέφερε, ο ασθενής δεν σιτιζόταν, είχε ψυχιατρικό ιστορικό και αρνούνταν να μεταβεί σε νοσοκομείο, γεγονός που του προκαλούσε ανησυχία. Στο πλαίσιο των επικοινωνιών αυτών, του προτάθηκε να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και να επικοινωνήσει εκ νέου με το ΕΚΑΒ.

Στις 14:07 της ίδιας ημέρας καταγράφηκε νέα κλήση, κατά την οποία ο συγγενής ανέφερε ότι ο ασθενής παρουσίαζε ληθαργική κατάσταση, δεν σιτιζόταν και είχε ψυχιατρικό ιστορικό, ενώ, στο μεταξύ, είχε προβεί στη διαδικασία για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι ο ασθενής δεν παρουσίαζε ληθαργική εικόνα. Ο ίδιος δεν συναίνεσε στη λήψη ζωτικών σημείων και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Παράλληλα, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο ασθενής έχρηζε προηγούμενης φροντίδας ατομικής υγιεινής και ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τη διακομιδή. Κατόπιν αυτών, ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του ασθενούς (άρνηση διακομιδής).

Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί επίσημη υπηρεσιακή καταγγελία στο ΕΚΑΒ σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΕΚΑΒ προς τον Διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας, έχει διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση της συνολικής διαχείρισής του, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών και την επιβεβαίωση των διαθέσιμων επιχειρησιακών στοιχείων».

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η διακομιδή, η αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς από το πλήρωμα, καθώς και το τι ακριβώς συνέβη σχετικά με την άρνηση μεταφοράς του. Η διερεύνηση αναμένεται να ρίξει φως στις αντικρουόμενες περιγραφές της οικογένειας και του ΕΚΑΒ, αλλά και να αποσαφηνίσει εάν υπήρξαν παραλείψεις κατά τη διαχείριση του περιστατικού.