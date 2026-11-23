Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί οφείλεται αποκλειστικά στην τύχη, καθώς το μάθημα που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί εκείνη την ώρα είχε ακυρωθεί.

Για τέταρτη φορά μέσα σε διάστημα μόλις ενός χρόνου σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος οροφής στο κτήριο των Παιδαγωγικών Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια φοιτητών και εργαζομένων. Μάλιστα, είναι η δεύτερη φορά που υποχωρεί τμήμα της ψευδοροφής στο αμφιθέατρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί οφείλεται αποκλειστικά στην τύχη, καθώς το μάθημα που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί εκείνη την ώρα είχε ακυρωθεί.

Η κατάσταση στο συγκεκριμένο κτήριο περιγράφεται ως ιδιαίτερα ανησυχητική. Σπασμένα και φουσκωμένα από την υγρασία τμήματα οροφής, μούχλα και ολόκληροι διάδρομοι μεταλλικής ψευδοροφής που δεν είναι σωστά στερεωμένοι συνθέτουν μια εικόνα εγκατάλειψης, με τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων να παραμένει υπαρκτός. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί προβλήματα εισροής νερού της βροχής σε αίθουσες, εντείνοντας τα ερωτήματα για τη συνολική κατάσταση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.

Παρά τις επανειλημμένες κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις των φοιτητών προς τη Διοίκηση, δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα για συνολικό τεχνικό έλεγχο και ολοκληρωμένη αποκατάσταση των επικίνδυνων σημείων. Οι φοιτητές ζητούν να σταματήσουν οι πρόχειρες και αποσπασματικές επισκευές και να αντικατασταθούν πλήρως τα προβληματικά τμήματα των οροφών. Την ίδια στιγμή, καταγγέλλουν ότι δεν τους έχουν δοθεί τα απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά σχετικά με την κατάσταση και την ασφάλεια του κτηρίου, όπως οι έλεγχοι πυρασφάλειας και προσεισμικής προστασίας.

Το επαναλαμβανόμενο αυτό περιστατικό επαναφέρει με επιτακτικό τρόπο το ερώτημα: «Πόσο ασφαλές είναι τελικά για τους φοιτητές και τους εργαζομένους να βρίσκονται καθημερινά στους χώρους του Πανεπιστημίου;» σημειώνουν οι εκπρόσωποι της Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Πάλης.

«Η ζωή των φοιτητών μετριέται μόνο με λεφτά, αφού αδιαφορούν για το μέλλον μας ή για το αν θα μας πέσει το ταβάνι στο κεφάλι»

Όπως καταγγέλλουν «Η κατάρρευση της οροφής στο αμφιθέατρο αποτελεί ακόμη μια πτυχή της διάλυσης της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας. Την στιγμή που δώσανε 740.000 ευρώ για πολεμικό ερευνητικό πρόγραμμα στο Φυσικό του Π.Ι., αφήνουν τις υποδομές να διαλύονται και βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές των φοιτητών. Συμβούλιο Διοίκησης και «γαλάζια» πρυτανεία δημιουργούν, το ένα μετά το άλλο, πανάκριβα ιδιωτικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού («One Health»), που φέρνουν τα επί πληρωμή μεταπτυχιακά, επιβάλλουν προγράμματα με δίδακτρα σε δημόσιες αίθουσες με καθηγητές του δημοσίου πανεπιστημίου. Από ότι φαίνεται, γι’ αυτούς η ζωή των φοιτητών μετριέται μόνο με λεφτά, αφού αδιαφορούν για το μέλλον μας ή για το αν θα μας πέσει το ταβάνι στο κεφάλι. Η διάλυση της φοιτητικής μέριμνας και των υποδομών αποτελεί μια συνειδητή δολοφονική επιλογή, που οδηγεί σε προδιαγεγραμμένα εγκλήματα, σαν αυτό των Τεμπών.

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που διαλύει καθετί δημόσιο και δωρεάν, τσακίζει τις κοινωνικές δαπάνες για να χρηματοδοτήσει τους πολέμους και τα συμφέροντα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Δαπανούν 3,5 δισεκατομμύρια για να συνάπτουμε στρατιωτικές συμμαχίες με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ και υποχρηματοδοτούν την Παιδεία και την Υγεία. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε άλλο να παίζουν με τις ζωές μας. Αν τους αφήσουμε να διαλύσουν την Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, θα πέφτουν ταβάνια κάθε μέρα. Δεν θα περιμένουμε το επόμενο προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Πρέπει να προστατέψουμε τις ζωές και το μέλλον μας από το σάπιο αυτό σύστημα. Με έναν αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλο το αστικό σκηνικό, που παλεύουν να επιβιώσουν πάνω στις δικές μας πλάτες»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η συντήρηση των κτηρίων, η ασφάλεια των αιθουσών και η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δευτερεύουσες προτεραιότητες. Το αίτημα για άμεση παρέμβαση είναι πλέον επιτακτικό. Δεν μπορεί η εκπαιδευτική διαδικασία να συνεχίζεται υπό τον φόβο μιας νέας κατάρρευσης, ούτε να θεωρείται φυσιολογικό να κινδυνεύουν άνθρωποι επειδή δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι και εργασίες συντήρησης.

Οι βασικές διεκδικήσεις των φοιτητών είναι:

Άμεση διενέργεια καθολικών και ολοκληρωμένων ελέγχων σε όλα τα κτήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αντισεισμικά, αντιπυρικά και αντιπλημμυρικά έργα.

Πλήρης αποκατάσταση και αντικατάσταση των επικίνδυνων τμημάτων των οροφών.

Άμεση αποκατάσταση και πιστοποίηση των συστημάτων ασφαλείας.

Δημοσιοποίηση των πορισμάτων των τεχνικών ελέγχων και πλήρης ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Απόδοση ευθυνών για τις παραλείψεις και τις καθυστερήσεις.

«Οι ζωές των φοιτητών δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους είναι αυτονόητο δικαίωμα και υποχρέωση της Πολιτείας και της Διοίκησης του Ιδρύματος. Δεν πρέπει να περιμένουμε το επόμενο περιστατικό για να ληφθούν μέτρα» τονίζουν κατηγορηματικά οι φοιτητές.