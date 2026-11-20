Η ηθοποιός και χορεύτρια κατήγγειλε ότι ο Ντεπαρντιέ και ο Μισέλ Ουελμπέκ, την έριξαν κάτω σε μία σκηνή και την κρατούσαν ακίνητη ενώ οι κάμερες συνέχιζαν να γράφουν.

Η γαλλική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα εναντίον του Ζεράρ Ντεπαρντιέ και το διάσημου συγγραφέα Μισέλ Ουελμπέκ μετά από καταγγελία για ομαδικό βιασμό γυναίκας στα γυρίσματα ταινίας το 2018.

Ο βιασμός φέρεται να έγινε τον Δεκέμβριο του 2018 στα γυρίσματα της ταινίας «Thalasso», μία παραγωγή όπου οι δύο άνδρες υποδύονται εκδοχές του εαυτού τους που συναντώνται σε ένα σπα υγείας και έχουν φιλοσοφικές συζητήσεις ενώ φορούν τις ρόμπες τους. Δύο πηγές που επικαλείται το AFP επιβεβαιώνουν την έναρξη της έρευνας.

Το ερευνητικό site Mediapart αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα ότι μία ηθοποιός, με το ψευδώνυμο Αλεξάντρα, υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία το 2025.

Η Αλεξάντρα, μία ηθοποιός και χορεύτρια από την ανατολική Ευρώπη ήταν 32 ετών όταν υπέστη τον βιασμό και εργαζόταν στη Γαλλία, όπως δήλωσε στο Mediapart. Εκεί αποκάλυψε ότι τη βίασε ο Ντεπαρντιέ και ο Μισέλ Ουελμπέκ, την έριξαν κάτω σε μία σκηνή και την κρατούσαν ακίνητη ενώ οι κάμερες συνέχιζαν να γράφουν.

Σύμφωνα με το Mediapart, η Αλεξάντρα περιέγραψε πως βρισκόταν «σε κατάσταση αποχαύνωσης και αποσύνδεσης». Στην καταγγελία της στην αστυνομία, είχε μιλήσει για «βαθιά ταπείνωση» και «ανείπωτη ντροπή». Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Γκιγιόμ Νικλού, είχε κατηγορηθεί για συνέργεια στη σεξουαλική κακοποίηση, μετέδωσε το AFP.

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Ο ίδιος είπε στο Mediapart ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δεν παρατήρησε να την έχει περιορίσει κάποιος αλλά ζήτησε συγγνώμη από την ηθοποιό.

Η συγγνώμη του Ντεπαρντιέ

Πριν από λίγες μέρες ο Ντεπαρντιέ, απέσυρε την έφεσή μετά από την καταδίκη του το 2025 για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες σε διαφορικά κινηματογραφικά σετ το 2021 και τούς ζήτησε συγγνώμη.

Στη δίκη εναντίον του, ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε μία 55χρονη ενδυματολόγο και μία 35χρονη βοηθό σκηνοθέτη.στα γυρίσματα της ταινίας «Les Volets Verts» τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Παρίσι. Το όνομά του πλέον θα μπει στη λίστα με τους σεξουαλικούς παραβάτες. Μετά την συγγνώμη του στις γυναίκες, η 35χρονη βοηθός σκηνοθέτη δήλωσε: «Το τέρας του σινεμά έπεσε».

Σημειώνεται ότι ο 70χρονο Ουελμπέκ είναι ένας από τους πιο πολυμεταφρασμένους συγγραφείς της Γαλλίας και είναι υπό έρευνα και για υποτιμητικά και ρατσιστικά σχόλια κατά των Μουσουλμάνων που έκανε το 2022.

Με πληροφορίες του Guardian/AFP/Mediapart