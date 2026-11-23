Δεύτερη συνεχόμενη παγκόσμια πρωτιά για την φοιτητική ομάδα TechILA του ΕΜΠ.

Μία ακόμη σπουδαία διεθνή διάκριση πέτυχε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς η φοιτητική ομάδα TechILA της Σχολής Χημικών Μηχανικών κατέκτησε την 1η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό Chem-E-Car Competition®, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου στη Μινεάπολη των ΗΠΑ. Στον φετινό διαγωνισμό, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο του 2026 AIChE Annual Meeting, συμμετείχαν συνολικά 48 ομάδες από πανεπιστήμια όλου του κόσμου, διεκδικώντας την κορυφαία διάκριση σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό επιστημονικό και τεχνολογικό θεσμό.

Η ομάδα του ΕΜΠ ξεχώρισε χάρη στην εντυπωσιακή ακρίβεια του χημικού αυτοκινήτου που σχεδίασε και κατασκεύασε. Το όχημα κατάφερε να διανύσει την προκαθορισμένη απόσταση των 21,67 μέτρων, αποκλίνοντας μόλις κατά 2,5 εκατοστά από τον στόχο! Πρόκειται για μια εξαιρετική επίδοση, η οποία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της δεκαετούς συμμετοχής της Σχολής στον διαγωνισμό, αποτελεί πρωτοφανές αποτέλεσμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεύτερη συνεχόμενη πρωτιά για την ομάδα TechILA

Η φετινή επιτυχία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών διακρίσεων για την ομάδα TechILA, η οποία είχε κατακτήσει την 1η θέση και την προηγούμενη χρονιά, ενώ πριν από δύο χρόνια είχε ανέβει στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Οι συνεχόμενες διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερά υψηλή παρουσία της ομάδας στον διεθνή διαγωνισμό, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, την επιστημονική κατάρτιση και την αφοσίωση των φοιτητών του Πολυτεχνείου.

Στην ομάδα που συμμετείχε στον φετινό διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι Αθηνά Ιατρού, Γεώργιος Κακκανάς, Νικόλαος Κωνσταντίνου. Σημαντική ήταν και η συμβολή των φοιτητών που συμμετείχαν στην προετοιμασία της ομάδας Μαίρα Γιαννουλάκη, Ηλέκτρα-Μαρία Κατσαμάνη, Σπύρος Λαζαρίδης, Κωνσταντίνος Παπασταματίου, Παναγιώτης Ποταμίτης, Ευαγγελία Σπυριδάκη, Κατερίνα Ταμβάκη και Νικόλας Χιώτης Υπεύθυνος προετοιμασίας της ομάδας ήταν ο καθηγητής του ΕΜΠ Α. Παπαθανασίου.