42 ομάδες - 200 συμμετέχοντες σε 48 ώρες.

Η Αθήνα έγινε για 48 ώρες το επίκεντρο της καινοτομίας για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Μαθητές, φοιτητές, startups, ερευνητές και επαγγελματίες της τεχνολογίας συμμετείχαν στον Μαραθώνιο Καινοτομίας Apps4Athens 3.0 Gov Hackathon, που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων και υλοποιήθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε.. Στις 21 και 22 Νοεμβρίου, στο Σεράφειο, παρουσίασαν λύσεις βασισμένες στην τεχνολογία με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η καινοτομία έχει αξία όταν δίνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και κάνει την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη. Αυτό ακριβώς είδαμε στον Μαραθώνιο Καινοτομίας Apps4Athens 3.0 Gov Hackathon. Νέοι άνθρωποι με γνώσεις, φαντασία και δημιουργικότητα αξιοποίησαν την τεχνολογία και τα δεδομένα της πόλης για να προτείνουν νέες εφαρμογές και έξυπνες λύσεις. Χαίρομαι που η νέα γενιά βρίσκει χώρο να εκφραστεί, να δημιουργήσει και να συμβάλει με τη δική της ματιά στο μέλλον της Αθήνας».

Ένα διήμερο καινοτομίας για τον Δήμο του αύριο

Οι εργασίες ξεκίνησαν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου με το επίσημο Kick Off Meeting, όπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι, οι θεματικές και η διαδικασία του Μαραθωνίου. Μέσα από τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε τον ρόλο της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού και τόνισε ότι οι νέοι δείχνουν το μέλλον της καινοτομίας για έναν ανθρωποκεντρικό Δήμο, με γνώμονα τις έξυπνες πόλεις.

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Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης, για τη σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ο Αντιπρόεδρος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Νίκος Λαλιώτης, για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου με ορίζοντα το μέλλον και τους νέους, και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ιωάννου εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια, η ομάδα διοργάνωσης παρουσίασε σύντομα τους στόχους του Apps4Athens 3.0 Gov Hackathon, τις θεματικές και τη διαδικασία του Μαραθωνίου. Ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα ανοιχτά δεδομένα και τα APIs του Δήμου που είχαν στη διάθεσή τους, το πρόγραμμα του διημέρου, τη στήριξη από τους μέντορες και τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνταν οι λύσεις από την Επιτροπή.

Οι ομάδες εργάστηκαν εντατικά για σχεδόν 48 ώρες, με την καθοδήγηση μεντόρων και στελεχών της ΔΑΕΜ, αξιοποιώντας τα ανοιχτά δεδομένα και τα APIs του Δήμου και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι προτάσεις κάλυψαν ευρύ φάσμα εφαρμογών για την πόλη: από την κυκλοφορία και τα ΜΜΜ, το πράσινο και την κλιματική ανθεκτικότητα, μέχρι την εξυπηρέτηση των πολιτών, τις υποδομές και τον πολιτισμό.

Υψηλό επίπεδο και ισοβαθμίες στις πρώτες θέσεις

Στον τρίτο Μαραθώνιο Καινοτομίας συμμετείχαν συνολικά σαράντα δύο ομάδες. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής, παρουσίασαν τις λύσεις και τις πρωτότυπες εφαρμογές τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η ποιότητα των παρουσιάσεων ήταν τόσο υψηλή, που οι τρεις πρώτες θέσεις κρίθηκαν με ισοβαθμία ανάμεσα σε δύο ομάδες.

Στην τελετή λήξης σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης, η Αντιδήμαρχος της Κοινωνίας των Πολιτών & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων, Ζαχαρούλα Αγρογιάννη-Μουκριώτου, ο Πρόεδρος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Βασίλης Μπόκος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ελισσαίος Σαρμάς.

Επτά Διακριθέντες, Όλοι Νικητές

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης ανέδειξε επτά ομάδες, των οποίων οι προτάσεις ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία, την τεχνική ωριμότητα και τον άμεσο αντίκτυπό τους, στην πόλη.

1η θέση (ισοβαθμία) – 3.000 ευρώ

⦁ Ανάσα – Anasa: Ζωντανός χάρτης με ποιότητα αέρα, κίνηση και συνωστισμό, που δείχνει πού, πότε και από ποιον δρόμο να κινηθείς στην Αθήνα.

⦁ AstyDrop: Έξυπνο πότισμα πάρκων με αισθητήρες IoT και ανοιχτά δεδομένα καιρού, για εξοικονόμηση έως 45% νερού.

2η θέση (ισοβαθμία) – 2.000 ευρώ

⦁ Smartest Solutions: Aegis, ο AI βοηθός του Δήμου που εξυπηρετεί τον δημότη 24/7 και τον ειδοποιεί όταν κάτι τον αφορά.

⦁ The Seniors: Ο Ψηφιακός Τροχονόμος, φανάρια που προσαρμόζονται στην κίνηση σε πραγματικό χρόνο με ανοιχτά δεδομένα.

3η θέση (ισοβαθμία) – 1.000 ευρώ

⦁ Cloud9ine: Townlink, αναφορά προβλημάτων με μια φωτογραφία και αυτόματη δρομολόγηση με AI στον αρμόδιο φορέα.

⦁ Dual Boots: dromio, ψηφιακό δίδυμο των δρόμων που εντοπίζει και ιεραρχεί φθορές οδοστρώματος και εμπόδια στα πεζοδρόμια με Computer Vision.

4η θέση – δωροεπιταγές 250 ευρώ

⦁ AthenaX: Προσομοίωση πολιτικών και νέων έργων του Δήμου και του αντίκτυπού τους, στην ποιότητα ζωής. Η ομάδα αποτελείται από μαθητές της Α' Λυκείου της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Ένα Hackathon που αφήνει ισχυρό αποτύπωμα

Το Apps4Athens 3.0 Gov Hackathon διοργανώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων με την τεχνολογική και επιχειρησιακή υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας καινοτομίας Crowdpolicy.

Η δράση υλοποιήθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε., Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη των ΒΥΤΕ, OTS, ACE – Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και του Γραφείου Διασύνδεσής του, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του UNIWA Artificial Intelligence Innovation Hub, του Greek Fintech Cluster, του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», του EOSC DataGEMS και του Code4Europe / CodeWeek.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

apps4athens.gr/gov-innovation