Μετά τον τραυματισμό του 21χρονου στο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.

Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο επιβεβαιώθηκαν, καθώς η σεζόν τελείωσε για τον μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού, μετά την ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη.

Το απόγευμα της Κυριακής «πάγωσε» το ΟΑΚΑ, όταν στο 5o λεπτό της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ (2-0) ο Αντίνο έπεσε σφαδάζοντας στο χορτάρι και αποχώρησε από το ματς για την 11η αγωνιστική της Super League.

Σήμερα, Δευτέρα, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως ο 21χρονος Αργεντινός υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Κάτι που σημαίνει ότι η σεζόν τελείωσε για τον Αντίνο.

«Δύναμη Σάντι, Είμαστε όλοι στο πλευρό σου», ήταν το μήνυμα των «πρασίνων» προς τον ποδοσφαιριστή.

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Παναθηναϊκός: Η στιγμή του τραυματισμού του Αντίνο

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