Με χατ τρικ του Σέρβου μεσοεπιθετικού ο ΠΑΟΚ ήταν «σίφουνας» στην Τούμπα.

Με προσωπικό πάρτι του Αντρίγια Ζίβκοβιτς που πανηγύρισε την ανανέωση συμβολαίου του με χατ τρικ, ο ΠΑΟΚ διέλυσε την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο με 4-0 και επέστρεψε στις νίκες στη Super League στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός κέρδισε το χειροκρότημα από τους οπαδούς του «Δικεφάλου» διαλύοντας την άμυνα της Κηφισιάς. Οι γηπεδούχοι βρήκαν αυτό που έψαχναν νωρίς στο παιχνίδι με τον Ζίβκοβιτς. Ο Κένι έβγαλε τον αρχηγό του ΠΑΟΚ στην πλάτη της άμυνας και ο Σέρβος με ιδανικό πλασέ άνοιξε το σκορ.

Η αποβολή του Φαν Άιμα στο 19′ διευκόλυνε τη δουλειά των γηπεδούχων οι οποίος διεύρυναν το προβάδισμα ακόμη περισσότερο. Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός. Ο Ντιαγέ έκανε το 2-0 μετά από ασίστ του Ζαφείρη. Στο 55′, ο Ντιαγέ ανέλαβε τον ρόλο του δημιουργού, έστρωσε στον Ζίβκοβιτς και ο Σέρβος με εξαιρετικό σουτ έκανε το 3-0.

Ο αρχηγός του Δικεφάλου στο 73′ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο από το σημείο του πέναλτι και ολοκλήρωσε το χατ τρικ. Την επόμενη αγωνιστική, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα αντιμετωπίσει στην Allwyn Arena την ΑΕΚ, ενώ η Κηφισιά θα υποδεχτεί την Καλαμάτα.