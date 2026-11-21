Η ΑΕΚ έφυγε με το «διπλό» από τη Νίκαια με γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 56ο λεπτό.

Η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της αξιόμαχης Καλαμάτας με 1-0 στη Νίκαια στον αγώνα που έγινε στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League καθώς ένα γκολ του Κοϊτά στο 56' ήταν αρκετό για την Ένωση για να περάσει με το διπλό από τη Νίκαια.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η ΑΕΚ ήταν αυτή που ανέλαβε δράση με την κυκλοφορία της μπάλας όμως η Καλαμάτα στεκόταν καλά στον αγωνιστικό χώρο παίζοντας πίσω από την μπάλα. Οι «Κιτρινόμαυροι», που είχαν και δοκάρι στο πρώτο μέρος αντιμετώπισαν προβλήματα απέναντι στην καλά οργανωμένη «Μαύρη Θύελλα», αλλά κατάφεραν να φύγουν με το τρίποντο ανεβαίνοντας στους 23 βαθμούς και μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις από την κορυφή περιμένοντας τα αυριανά αποτελέσματα των ανταγωνιστών της.

Στο 56ο λεπτό, ο Μάνταλος πάσαρε στον Κοϊτά, που μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, σούταρε, η μπάλα βρήκε στον Αλόνσο, άλλαξε πορεία, ξεγέλασε τον Γκέλιο με αποτέλεσμα να καταλήξει στα δίχτυα. Στο 62′ έγινε η πρώτη αλλαγή στο ματς και ήταν αναγκαστική. Ο Αριάγκα έπεσε άτσαλα στο χορτάρι χτυπώντας τον δεξί του ώμου, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με το φορείο και τη θέση του να πάρει ο Μάγερ.

Από το παιχνίδι αποβλήθηκε ο Νίκολιτς λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης για έντονη διαμαρτυρία στον διαιτητή.

Την επόμενη αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (29/11, 21:00) στην Allwyn Arena, ενώ η Καλαμάτα φιλοξενείται στη Λεωφόρο από την Κηφισιά (28/11, 20:00). Μεσοβδόμαδα η Ένωση θα ταξιδέψει στην Ιταλία για την αναμέτρηση του Champions League απέναντι στην Κόμο του Δουβίκα.