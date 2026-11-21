Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του Δημήτρη Ζαννίδη.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/11) ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Δημήτρης Ζαννίδης. Όπως τονίζει η ΕΣΗΕΑ, γεννημένος στην Ερμούπολη το 1937, εργάστηκε για δεκαετίες σε πλήθος μέσων μαζικής ενημέρωσης έως τη συνταξιοδότηση του αφήνοντας πίσω πλούσιο δημοσιογραφικό και συγγραφικό έργο.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του διακεκριμένου συναδέλφου Δημήτρη Ζαννίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα σε ηλικία 89 ετών.

Ο Δημήτρης Ζαννίδης γεννήθηκε στην Ερμούπολη το 1937. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε αμέσως μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών σε ηλικία 18 ετών, το 1955, ως αστυνομικός και καλλιτεχνικός συντάκτης στην εφημερίδα «Αθηναϊκή». Στη συνέχεια δούλεψε στις εφημερίδες «Νέα Γραμμή», «Ανεξάρτητος Τύπος», «Σάτιρα», «Νίκη», «Ημέρα», «Βραδυνή», «Νέα Πολιτεία», «Εσπερινή», «Ελεύθερη Ώρα», «Ελεύθερος», τα περιοδικά «Φαντασία» και «Πολιτικά Θέματα» και στην «Απογευματινή της Κυριακής», έως τη συνταξιοδότησή του. Για δεκαετίες εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης, χρονογράφος και σχολιαστής, ενώ υπήρξε ο πρώτος ρεπόρτερ του πειραματικού τηλεοπτικού σταθμού της ΥΕΝΕΔ. Μετά τη συνταξιοδότησή του, διετέλεσε Διευθυντής του Ιδρύματος Αθανασίου Μπότση ενώ δίδαξε σε σεμινάρια για νέους δημοσιογράφους.

Εκτός από μια εξαιρετική επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, ο εκλιπών αφήνει πίσω του και ένα πλούσιο και μεστό συγγραφικό έργο. Αναφέρουμε ενδεικτικά: «Οδός Χ, αριθμός 16.», «Μυστικοί Πράκτορες». Σενάρια που έγιναν ταινίες όπως: «Υπόθεση Ερμής», «Υποβρύχιο Παπανικολής», «Το χρυσό κεντρί», «Τα Διαμάντια». Σενάρια που έγιναν τηλεοπτικές σειρές: «Τους ζυγούς λύσατε!», «Ο κ. Γενικός», «Ο Αη-Βασίλης και ο Βασίλης», «Αλλού το όνειρο», «Ναυτικές Ιστορίες», «Άγονη Γραμμή» κ.ά.

Ο Δημήτρης Ζαννίδης υπήρξε υπόδειγμα αγαπητού, αξιοπρεπούς και καταρτισμένου συναδέλφου. Άσκησε τη δημοσιογραφία με ήθος και αφοσίωση ενώ ως σχολιαστής ασκούσε κριτική με επιχειρήματα, μακριά από κραυγές και λαϊκισμούς.

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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο με την πολυσχιδή προσωπικότητα, ο οποίος με τη μακρόχρονη παρουσία του τίμησε το δημοσιογραφικό κλάδο.

Τα στοιχεία της κηδείας του Δημήτρη Ζαννίδη θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.