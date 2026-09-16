Ο κύριος Φλώρος ζητεί από τα Μέσα Ενημέρωσης «να διαγράψουν» - και μάλιστα με απειλή χρηματικής ποινής - όλες τις αναρτήσεις που σχετίζονται με το πολύκροτο σκάνδαλο ENERGA, το οποίο αποτέλεσε κεντρικό πολιτικό ζήτημα και απασχόλησε κατ’ επανάληψη συνεδριάσεις της Βουλής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τους συναδέλφους όπως ο Στέλιος Κούλογλου και Μέσα Ενημέρωσης εναντίον των οποίων εκδικάζονται το επόμενο διάστημα αγωγές SLAPP του Αριστείδη Φλώρου. Ο κύριος Φλώρος ζητεί από τα Μέσα Ενημέρωσης «να διαγράψουν» - και μάλιστα με απειλή χρηματικής ποινής - όλες τις αναρτήσεις που σχετίζονται με το πολύκροτο σκάνδαλο ENERGA, το οποίο αποτέλεσε κεντρικό πολιτικό ζήτημα και απασχόλησε κατ’ επανάληψη συνεδριάσεις της Βουλής.

H ΕΣΗΕΑ πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση της καινοφανούς απειλής για διαγραφή δημοσιευμάτων, εμμένει στην προάσπιση του συνταγματικού δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση και θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τους συναδέλφους σε όλα τα στάδια της δικαστικής εξέλιξης της υπόθεσης.