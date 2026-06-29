Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για το συνεχές μεταβαλλόμενο τηλεοπτικό τοπίο.

Επαναλαμβανόμενες ήταν οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν φέτος στο τηλεοπτικό τοπίο, με ορισμένες εκπομπές να ολοκληρώνονται πρόωρα και ξαφνικά, με τους δημοσιογράφους και τους εργαζομένους να έρχονται αντιμέτωποι με προβληματισμούς. Η ΕΣΗΕΑ προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση.

Μέσω αυτής το Διοικητικό συμβούλιο εκφράζει τις ανησυχίες του και καλεί τους τηλεοπτικούς σταθμούς να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ παρακολουθεί με ανησυχία το τελευταίο διάστημα τη συστηματική διακοπή των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών γεγονός που οδηγεί στην απώλεια θέσεων εργασίας δημοσιογράφων. Ήδη, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η τηλεοπτική χρονιά, τρείς τηλεοπτικοί σταθμοί προχώρησαν στη διακοπή εκπομπών, οι οποίες δεν θα επαναληφθούν τη νέα χρονιά.

Η ΕΣΗΕΑ καλεί τους εργοδότες να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας και ζητεί από την κυβέρνηση και το ΕΣΡ να εξετάσουν, εάν εφαρμόζεται ο νόμος σε σχέση με τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες προβλέπονται για τη λειτουργία των σταθμών.

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