Κατά την απολογία της, η 24χρονη αρνήθηκε κάθε εμπλοκή της στη δράση της εγκληματικής ομάδας, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις τηλεφωνικές απάτες.

Στον ανακριτή Ιωαννίνων οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η 24χρονη ιδιοκτήτρια του SUV που ενεπλάκη στην επεισοδιακή καταδίωξη στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, υπόθεση που συνδέεται με την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος τηλεφωνικών απατών με λεία άνω των 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ertnews, σε βάρος της 24χρονης έχουν αποδοθεί, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συνέργεια στις τηλεφωνικές απάτες που φέρεται να διέπραττε το κύκλωμα, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, από τους οποίους αποσπούσαν χρήματα και τιμαλφή.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με την επεισοδιακή καταδίωξη και τον τραυματισμό αστυνομικού. Κατά την απολογία της, η 24χρονη αρνήθηκε κάθε εμπλοκή της στη δράση της εγκληματικής ομάδας, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις τηλεφωνικές απάτες.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του 30χρονου οδηγού του SUV, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί, καθώς και για τον εντοπισμό των υπόλοιπων προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου, ενώ η υπόθεση των τηλεφωνικών απατών, με τη λεία να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.