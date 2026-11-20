Σε βάρος των δύο ταυτοποιημένων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Μέσα από την αξιοποίηση στοιχείων για προηγούμενες τηλεφωνικές απάτες, αλλά και την έρευνα γύρω από το όχημα που πρωταγωνίστησε στην επεισοδιακή καταδίωξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, κατάφεραν οι αστυνομικοί να φτάσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε απασχολήσει τις Αρχές και σε προηγούμενες υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων στην περιοχή. Μάλιστα, είχε καταγραφεί η εμπλοκή του σε περιστατικά που σημειώθηκαν από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου, όταν μέλη εγκληματικής ομάδας τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους προσποιούμενα είτε τους λογιστές είτε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή ανάγκη καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων για φορολογικούς λόγους, έπειθαν τα θύματά τους να αφήνουν χρήματα και τιμαλφή έξω από τις κατοικίες τους, από όπου τα παραλάμβαναν συνεργοί τους.

Από την εγκληματική οργάνωση φέρονται να εξαπατήθηκαν τέσσερις ηλικιωμένες, αποσπώντας τους χρήματα και τιμαλφή συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Η απάτη που τους έριξε στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ

Καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας αποτέλεσε και μία ακόμη απάτη, που σημειώθηκε το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου, λίγη ώρα πριν από την καταδίωξη. Συγκεκριμένα, οι δράστες φέρονται να απέσπασαν από ηλικιωμένη γυναίκα 51.000 ευρώ και περίπου 400 χρυσές λίρες. Από τη διερεύνηση της καταγγελίας προέκυψε ότι είχε χρησιμοποιηθεί το ίδιο αυτοκίνητο τις προηγούμενες περιπτώσεις απάτης, το οποίο λίγο αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικό της Τροχαίας Ιωαννίνων.

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Ο αστυνομικός επιχείρησε να σταματήσει το όχημα για έλεγχο, ωστόσο ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη, η οποία κατέληξε στον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εκεί ο οδηγός εμβόλισε την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, με τον αστυνομικό να κάνει χρήση του όπλου του, πυροβολώντας προς τα ελαστικά του οχήματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να το ακινητοποιήσει.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον άνδρα που βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου, ενώ στα χέρια των Αρχών βρίσκεται και η ιδιοκτήτριά του. Η γυναίκα συνελήφθη το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου σε περιοχή της Αττικής, όταν μετέβη σε αστυνομική υπηρεσία προκειμένου να δηλώσει την κλοπή του οχήματος.

Η συγκεκριμένη καταγγελία οδήγησε στη σύλληψή της, καθώς οι Αρχές διαπίστωσαν την εμπλοκή του αυτοκινήτου στην καταδίωξη και στις υποθέσεις τηλεφωνικής εξαπάτησης.

Σε βάρος των δύο ταυτοποιημένων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών της εγκληματικής ομάδας, καθώς και για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.