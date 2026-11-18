Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για να εντοπιστεί το Ford με τους τρεις επιβάτες - Οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν μπροστά στην καταδίωξη, 2 ελαφρά τραυματίες.

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν στα Γιάννενα, όταν ένα μαύρο Ford με τρεις επιβαίνοντες, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από την Αστυνομία, εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, προκαλώντας πανικό σε εργαζόμενους και επισκέπτες. Η επεισοδιακή καταδίωξη βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, καθώς οι τρεις επιβαίνοντες κατάφεραν να διαφύγουν, παρά τους πυροβολισμούς και τον εμβολισμό αστυνομικής μοτοσικλέτας. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του epiruspost.gr οι επιβαίνοντες φέρονται να είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις απάτης, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Πώς ξεκίνησε η καταδίωξη

Όλα ξεκίνησαν από την οδό Δομπόλη, κοντά στον κόμβο της πλατείας Ομήρου, όταν ο οδηγός του μαύρου Ford αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο. Αντί να συμμορφωθεί, ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε ακόμη και αντίθετα στην κυκλοφορία, διαφεύγοντας μέσω της οδού Άρη Βελουχιώτη. Το όχημα συνέχισε την πορεία του προς τη Βλαχόστρατα και την Περιφερειακή Οδό, με τις αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται σε διάφορα σημεία, επιχειρώντας να του κλείσουν τις διόδους διαφυγής.

Μπούκαραν στο νοσοκομείο και εμβόλισαν τη μηχανή της ΔΙΑΣ

Η καταδίωξη πήρε ακόμη πιο επικίνδυνη τροπή όταν το μαύρο Ford εισέβαλε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, σπάζοντας την μπάρα εισόδου και κατευθυνόμενο προς το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και το πρώην εμβολιαστικό κέντρο.

Αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ επιχείρησε να ανακόψει την πορεία του οχήματος, τοποθετώντας τη μοτοσικλέτα του στο οδόστρωμα. Ο οδηγός, ωστόσο, δεν δίστασε να εμβολίσει τη μηχανή, παρασύροντάς την για περίπου 30 μέτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου. Παρά τους πυροβολισμούς και τη σύγκρουση, οι επιβαίνοντες κατάφεραν να συνεχίσουν την πορεία τους και να διαφύγουν από την πίσω πλευρά του νοσοκομείου.

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«Πέσαμε κάτω όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς»

Η εισβολή του οχήματος προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Εργαζόμενοι που βρίσκονταν κοντά στην είσοδο άκουσαν αρχικά τις σειρήνες, χωρίς να γνωρίζουν ότι εξελισσόταν αστυνομική καταδίωξη.

«Ακούγαμε σειρήνες, αλλά δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς συμβαίνει», αναφέρει εργαζόμενος του νοσοκομείου, περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές της αναστάτωσης.

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, μέσα σε λίγα λεπτά είδαν ένα μεγάλο αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς το σημείο όπου βρίσκονταν. Κάποιοι επιχείρησαν να κάνουν νόημα στον οδηγό να σταματήσει, όμως εκείνος έσπασε την μπάρα και εισήλθε στον χώρο. Λίγο αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί. Οι εργαζόμενοι, αιφνιδιασμένοι από όσα συνέβαιναν, έπεσαν στο έδαφος για να προστατευτούν, καθώς δεν μπορούσαν αρχικά να αντιληφθούν από πού προέρχονταν οι πυροβολισμοί. Στη συνέχεια είδαν το αυτοκίνητο να παρασύρει την αστυνομική μοτοσικλέτα και να συνεχίζει με μεγάλη ταχύτητα. «Δεν κοιτούσε αν θα χτυπήσει αυτοκίνητο ή άνθρωπο. Κοιτούσε μόνο πώς θα ξεφύγει», περιγράφει ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες.

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2 ελαφρά τραυματίες

Μέσα στην αναστάτωση που προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς ένας υπάλληλος του νοσοκομείου, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, στην προσπάθειά του να προστατευθεί, έπεσε στο έδαφος και χτύπησε στο χέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο αστυνομικός που ενεπλάκη στο περιστατικό φέρει τραύμα στο πόδι και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

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