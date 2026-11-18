« Ας συνειδητοποιήσουν ότι στη χώρα μας, στην Ελλάδα των αγώνων και της Δημοκρατίας δεν είναι ανεκτός ο εναγκαλισμός της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την όποια κυβέρνηση.»

Με σκληρή γλώσσα σχολιάζει ο Χρήστος Σπίρτζης τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά την αρχειοθέτηση, για τέταρτη φορά, της υπόθεσης και την απόφαση να μην προχωρήσει η διερεύνηση της κατηγορίας της κατασκοπείας. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για σοβαρή θεσμική εκτροπή, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τον χειρισμό της μήνυσης που είχε καταθέσει ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά «Ας συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι ανεκτή η θεσμική παρακμή, η καταρράκωσης της δικαιοσύνης και ο θεσμικός ευτελισμός, που έχει οδηγήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη την ηγεσία της Δικαιοσύνης και τους θεσμούς της χώρας, η συνέχεια θα δοθεί σε λίγες ημέρες στο Εφετείο, στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια, τις θεσμικές πρωτοβουλίες εντός και εκτός της χώρας και τον αγώνα για προοδευτική διακυβέρνηση της.»

Η ανάρτηση του Χρήστου Σπίρτζη

Της χούντας τα καμώματα, τα βλέπει η μέρα και γελά…

Αρχειοθέτησαν ανήμερα της Επετείου του Πολυτεχνείου για τέταρτη φορά την υπόθεση των υποκλοπών και για τρίτη φορά αποφάσισαν την μη διερεύνηση της κατηγορίας της κατασκοπείας.

Και ενώ φέτος η συζήτηση για το Πολυτεχνείο κινήθηκε σε δύο άξονες, στην ακύρωση της απόφασης του Πρύτανη του ΕΜΠ, για κλείσιμο του χώρου του Πολυτεχνείου, και στις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της ΝΔ και Υπουργού των κυβερνήσεων Μητσοτάκη κ. Άδωνη Γεωργιάδη, για το αν υπήρχαν νεκροί κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η διορισμένη από την κυβέρνηση ηγεσία της δικαιοσύνης και συγκεκριμένα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας, τίμησε τους αγώνες του ελληνικού λαού, αρχειοθετώντας την μήνυση του κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου, στελέχους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, χωρίς καν να κληθεί ο μηνυτής για κατάθεση.

Χωρίς να ρωτήσει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου το στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που είχε το πατριωτικό ανάστημα να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά, ποιες υποθέσεις, κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια χειριζόταν. Χωρίς να καλύψει στοιχειωδώς τις υποχρεώσεις του ως δικαστικός λειτουργός, επαναλαμβάνοντας εμμονικά την ίδια γραμμή με την αρχειοθέτηση για κατασκοπεία, των απορρήτων στοιχείων που κατέθεσα στο δικαστήριο και πρωτόδικα αποφάσισε.

Στην χούντα και στις μαύρες περιόδους της πατρίδας μας, τους έλεγαν χαφιέδες. Έκαναν παρακολουθήσεις, ρουφιάνευαν, φυλάκιζαν και φόνευαν. Λειτουργούσαν ως κράτος και ως παρακράτος. Είχαν την κάλυψη της δικαστικής εξουσίας, των κρατικών αρχών και του κυρίαρχου δεξιού πολιτικού συστήματος.

Σήμερα συνεχίζουν και λειτουργούν ως κράτος και ως παρακράτος. Έχουν την κάλυψη της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας, των κρατικών αρχών, του κυρίαρχου δεξιού πολιτικού συστήματος και του επιτελικού κράτους. Ας συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η υπόθεση, ότι και να κάνουν δεν κλείνει. Ας συνειδητοποιήσουν ότι στη χώρα μας, στην Ελλάδα των αγώνων και της Δημοκρατίας δεν είναι ανεκτός ο εναγκαλισμός της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την όποια κυβέρνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ας συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι ανεκτή η θεσμική παρακμή, η καταρράκωσης της δικαιοσύνης και ο θεσμικός ευτελισμός, που έχει οδηγήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη την ηγεσία της Δικαιοσύνης και τους θεσμούς της χώρας, Η συνέχεια θα δοθεί σε λίγες ημέρες στο Εφετείο, στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια, τις θεσμικές πρωτοβουλίες εντός και εκτός της χώρας και τον αγώνα για προοδευτική διακυβέρνηση της.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1661510332020933&id=100044859450449&mibextid=wwXIfr&rdid=RpVw0tBloWz1f4ZK#}