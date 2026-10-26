Νέα τροπή στη δικαστική διαμάχη Ντίλιαν - Κουκάκη.

Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διαμάχη μεταξύ του Ισραηλινού επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ισραηλινό δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση που είχε εκδοθεί ερήμην του δημοσιογράφου και τον υποχρέωνε να καταβάλει αποζημίωση 75.000 ευρώ στον επιχειρηματία.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος εκπροσωπεί νομικά τον Θανάση Κουκάκη και άλλα πρόσωπα που έχουν κινηθεί δικαστικά για την υπόθεση των υποκλοπών, έκανε γνωστή την εξέλιξη με ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι η προηγούμενη απόφαση ανατράπηκε και πλέον θα δοθεί στον δημοσιογράφο η δυνατότητα να παρουσιάσει τις θέσεις του.

{https://x.com/ZacKesses/status/2114605270504530133}

Η απόφαση που ακυρώθηκε και η νέα δικαστική διαδικασία

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος, ο Ταλ Ντίλιαν είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη του Ισραήλ, καταθέτοντας αγωγή δυσφήμησης σε βάρος του Θανάση Κουκάκη. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 εκδόθηκε απόφαση ερήμην του δημοσιογράφου, με την οποία επιβαλλόταν η καταβολή αποζημίωσης ύψους 75.000 ευρώ, η διαγραφή συγκεκριμένων αναρτήσεων και η δημοσίευση δημόσιας συγγνώμης.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ζαχαρία Κεσσέ, στις 24 Οκτωβρίου το ισραηλινό δικαστήριο ακύρωσε πλήρως την απόφαση, κρίνοντας ότι ο Θανάσης Κουκάκης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακουστεί και να παρουσιάσει τις αντιρρήσεις του.

Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας αναμένεται να εξεταστούν οι ενστάσεις του δημοσιογράφου σχετικά με την αρμοδιότητα του ισραηλινού δικαστηρίου, καθώς και οι ισχυρισμοί του για την αλήθεια και την καλή πίστη των δημοσιευμάτων του.

Στην ανάρτησή του, ο Ζαχαρίας Κεσσές ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η αρχική δικαστική απόφαση από την εφημερίδα «Μανιφέστο». Στις 17 Σεπτεμβρίου, το δημοσίευμα είχε τίτλο «Δικαίωση Ταλ Ντίλιαν: Ο Θανάσης Κουκάκης καλείται να αποσύρει ψευδείς αναρτήσεις και να πληρώσει αποζημίωση 75.000 ευρώ».

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι η απόφαση παρουσιάστηκε ως οριστική δικαίωση του Ισραηλινού επιχειρηματία, παρότι είχε εκδοθεί ερήμην του δημοσιογράφου, χωρίς να έχουν εξεταστεί οι θέσεις και τα επιχειρήματα της δικής του πλευράς.

Παράλληλα, αναφέρεται σε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας ότι ορισμένοι λογαριασμοί πανηγύριζαν για την αρχική απόφαση και εξαπέλυαν προσβλητικές επιθέσεις τόσο εναντίον του ίδιου όσο και εναντίον του Θανάση Κουκάκη.

«Η “δικαίωση του Ντίλιαν” που διαφημίστηκε με τόση βεβαιότητα και ενθουσιασμό αποδείχθηκε χάρτινη απόφαση», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ζαχαρίας Κεσσές.

Η καταδίκη του Ταλ Ντίλιαν στην Ελλάδα για το Predator

Η δικαστική εξέλιξη στο Ισραήλ έρχεται ενώ στην Ελλάδα έχει προηγηθεί η πρωτόδικη καταδίκη του Ταλ Ντίλιαν και ακόμη τριών προσώπων για αδικήματα που συνδέονται με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2026, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους τους τέσσερις κατηγορουμένους, επιβάλλοντας στον καθένα συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, από την οποία εκτιτέα είναι τα οκτώ έτη.

Ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Intellexa, βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του λογισμικού Predator, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν απόπειρες ή παρακολουθήσεις στόχων στην Ελλάδα. Η πρωτόδικη απόφαση υπόκειται σε έφεση, η οποία έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, και η υπόθεση εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό.

Η ακύρωση της απόφασης του ισραηλινού δικαστηρίου δεν συνιστά τελική κρίση επί της αγωγής δυσφήμησης. Ανοίγει, ωστόσο, τον δρόμο για την εξέταση των επιχειρημάτων του Θανάση Κουκάκη, σε μια δικαστική αντιπαράθεση που συνδέεται με μία από τις πλέον πολυσυζητημένες υποθέσεις παρακολουθήσεων στην Ελλάδα.