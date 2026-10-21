Το Δικαστήριο έχει επιδικάσει στη ΖΜΘ αποζημίωση ύψους 43 εκατ. ευρώ, καθώς και νόμιμους τόκους ύψους 68 εκατ. ευρώ.

Σε έφεση κατά της απόφασης του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Άμστερνταμ στην υπόθεση με την Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης προχωρά η Heineken.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι σήμερα, 21/10/2026, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ εξέδωσε την απόφασή του σχετικά με την υπόθεση που αφορά τη Heineken N.V., την ελληνική θυγατρική της, Αθηναϊκή Ζυθοποιία (ΑΖ), και τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ). Η υπόθεση συνδέεται με την απόφαση της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού του 2015 σχετικά με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, για την περίοδο 1998-2014, και αφορά αγωγή αποζημίωσης που άσκησε μεταγενέστερα η ΖΜΘ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το Δικαστήριο επιδίκασε στη ΖΜΘ αποζημίωση ύψους 43 εκατ. ευρώ, καθώς και νόμιμους τόκους ύψους 68 εκατ. ευρώ. Δεδομένων των νόμιμων επιτοκίων και της μεγάλης διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών, το 61% του τελικού συνολικού ποσού αφορά στη συσσώρευση των τόκων.

«Η Heineken σέβεται το Δικαστήριο και τη νομική διαδικασία. Επισημαίνεται όμως πως διαφωνεί με σημαντικά κομμάτια της απόφασης αυτής. Αξιώσεις αποζημίωσης αυτού του μεγέθους οφείλουν να βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και να αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης στηρίζεται εν μέρει σε παραδοχές σχετικά με τις πωλήσεις, την τιμολόγηση και την κερδοφορία της ΖΜΘ σε ένα υποθετικό σενάριο αγοράς. Η Heineken κρίνει ότι οι παραδοχές αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά σε σχέση με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και τις εξελίξεις της αγοράς κατά τη σχετική περίοδο και θεωρεί ότι το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε δεν αντανακλά με σωστό τρόπο τους παράγοντες αυτούς.

Για τους παραπάνω λόγους, θα ασκηθεί έφεση, ως ενδεδειγμένο επόμενο νομικό βήμα, ώστε τα ζητήματα αυτά να εξεταστούν πλήρως.

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