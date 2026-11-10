Η Mali Osmelak δεν φανταζόταν ποτέ ότι η πώληση ρούχων στο Vinted θα κατέληγε σε δικαστική προσφυγή για να ανακτήσει σχεδόν 6.000 λίρες Αγγλίας (7.182 ευρώ).

Ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην πλατφόρμα Vinted για να εξασφαλίσει ένα εισόδημα ενώ διαχειριζόταν τη νόσο του Crohn και φρόντιζε την τετράχρονη κόρη της.

Όταν έγινε, ωστόσο, επαγγελματίας πωλήτρια τον Μάρτιο, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης (verification) του Vinted, με αποτέλεσμα χιλιάδες λίρες να παραμείνουν «κλειδωμένες» στο ψηφιακό πορτοφόλι της στην πλατφόρμα. Μετά από αρκετές εβδομάδες προσπαθειών για την επίλυση του ζητήματος, η Mali προσέφυγε στη δικαιοσύνη.

Το Vinted αναφέρει ότι ενδέχεται να ζητηθεί από τους πωλητές να ολοκληρώσουν ελέγχους ταυτοποίησης προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και ότι το 98% των συναλλαγών ολοκληρώνεται ομαλά χωρίς να χρειάζεται βοήθεια από την ομάδα υποστήριξης.

Το Vinted είναι εξαιρετικά δημοφιλές στο Ηνωμένο Βασίλειο με 17 εκατομμύρια χρήστες. Η διαδικτυακή αγορά δεν χρεώνει προμήθεια στους πωλητές για την ανάρτηση προϊόντων.

Αφότου το BBC δημοσίευσε ρεπορτάζ για χρήστες των οποίων οι λογαριασμοί είχαν ανασταλεί ή αποκλειστεί, δεκάδες άνθρωποι επικοινώνησαν περιγράφοντας δυσκολίες πρόσβασης στα χρήματα που κρατούνταν στα πορτοφόλια τους στο Vinted.

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Η Mali εγγράφηκε στο Vinted το 2024, αναζητώντας μια παράλληλη απασχόληση. Η ζήτηση για τα μεταχειρισμένα αθλητικά της ρούχα αυξήθηκε ραγδαία και, μέσα σε λίγους μήνες, ίδρυσε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited company) για να επεκτείνει την επιχείρησή της.

Φέτος άνοιξε λογαριασμό επαγγελματία πωλητή Vinted Pro - ο οποίος έχει σχεδιαστεί για άτομα που θέλουν να πουλήσουν μεγάλο όγκο αντικειμένων και είναι εγγεγραμμένα ως επιχειρήσεις.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις σχεδόν 6.000 λιρών. Όταν όμως προσπάθησε να κάνει ανάληψη των χρημάτων, ανακάλυψε ότι ο λογαριασμός της είχε υποβληθεί σε περιορισμούς, ενώ πλέον θα έπρεπε να ολοκληρώσει μια νέα διαδικασία ταυτοποίησης.

«Σκέφτηκα: "Εντάξει, δεν είναι και πυρηνική φυσική"», λέει. «Είχα στήσει την επιχείρηση με τη βοήθεια λογιστή και είχα όλες τις πληροφορίες που χρείαζονταν».

Η Mali αναφέρει ότι εντόπισε ένα λάθος που είχε κάνει το Vinted με το όνομά της και το επισήμανε στην εταιρεία, αλλά «και πάλι δεν έγινε τίποτα και η ταυτοποίηση αποτύγχανε συνεχώς». Βρέθηκε παγιδευμένη σε έναν φαύλο κύκλο αυτοματοποιημένων απαντήσεων.

Στην προσπάθειά της να σπάσει το αδιέξοδο, επικοινώνησε επίσης με τη Mangopay, την εταιρεία πληρωμών που διαχειριζόταν τότε τα πορτοφόλια των πωλητών του Vinted και επεξεργαζόταν τις συναλλαγές στην πλατφόρμα. Της υπέδειξαν να απευθυνθεί ξανά στο Vinted.

Μετά από οκτώ εβδομάδες χωρίς πρόσβαση στα χρήματα, η Mali αποφάσισε να προσφύγει κατά και των δύο εταιρειών στο δικαστήριο, καταβάλλοντας 455 λίρες σε δικαστικά έξοδα.

«Χρειάζομαι αυτά τα μετρητά»

Τρεις ημέρες μετά την κατάθεση της αγωγής, η Mali αναφέρει ότι ο λογαριασμός «ταυτοποιήθηκε μαγικά» και μπόρεσε να κάνει ανάληψη των κεφαλαίων.

Ωστόσο, συνέχισε τη δικαστική διαδικασία για να ανακτήσει τα δικαστικά έξοδα, τις δαπάνες και τους τόκους.

Τον Ιούνιο, πέτυχε ερήμην απόφαση, καθώς ούτε το Vinted ούτε η Mangopay απάντησαν στην αγωγή της, με το δικαστήριο να διατάσσει τις εταιρείες να καταβάλουν 1.207,50 λίρες.

Όμως δεν έχει λάβει ακόμα τα χρήματα. Έκτοτε ενημερώθηκε ότι το Vinted και η Mangopay έχουν υποβάλει αίτηση για την ακύρωση της απόφασης, με την ακροαματική διαδικασία να έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

«Ήταν γελοίο και απίστευτα ψυχοφθόρο», λέει.

«Χρειάζομαι αυτά τα μετρητά. Θα το πολεμήσω. Θα πω στο δικαστήριο ότι το σύστημά τους είναι εντελώς άχρηστο. Χρειαζόμουν βοήθεια και κανείς δεν με βοήθησε».

Το Vinted δήλωσε: «Ο έλεγχος της κ. Osmelak δεν ήταν επιτυχής επειδή τα έγγραφά της δεν ταίριαζαν με το όνομα στον λογαριασμό της στο Vinted. Έκτοτε τη βοηθήσαμε να το ενημερώσει και ο λογαριασμός της έχει πλέον ταυτοτοποιηθεί».

Η εταιρεία δεν απάντησε στις ερωτήσεις του BBC σχετικά με τη νομική προσφυγή που άσκησε και συνεχίζει να επιδιώκει η Mali.

Η Mangopay δήλωσε ότι «δεσμεύεται από υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου και προστασίας δεδομένων. Επομένως, δεν μας επιτρέπεται να σχολιάζουμε μεμονωμένες υποθέσεις που αφορούν πελάτες μας ή τους χρήστες τους, ούτε μπορούμε να μοιραστούμε λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένους λογαριασμούς, συναλλαγές ή νομικά ζητήματα».

Η Vinted του απέρριψε ένα πιστοποιητικό... 15 φορές

Ο Azri Mukthar, πωλητής αθλητικών ειδών, δήλωσε στο BBC ότι προσπαθεί να κάνει ανάληψη σχεδόν 2.500 λίρες από τον λογαριασμό του για πάνω από έναν χρόνο.

Ο επιχειρηματίας δέχθηκε με ενθουσιασμό να γίνει πωλητής Pro, καθώς ήταν ήδη εγγεγραμμένος ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

«Υπέβαλα όλα τα έγγραφα που ζήτησαν και πήρα το "πράσινο φως" από το Vinted. Έτσι, ανέβασα όλα τα προϊόντα και έκανα αμέσως 30 με 40 πωλήσεις», αναφέρει.

Όταν όμως θέλησε να κάνει ανάληψη των εσόδων του, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε.

«Είπαν ότι η ταυτοποίησή μου εκκρεμούσε», λέει.

Ο Azri αναφέρει επίσης ότι βρίσκεται σε έναν ατελείωτο φαύλο κύκλο υποβάλλοντας επανειλημμένα έγγραφα, μόνο και μόνο για να λάβει μια άμεση απάντηση που λέει ότι έχουν απορριφθεί.

«Είναι εκνευριστικό και ενοχλητικό καθώς δεν υπάρχει σαφές σύστημα για να ακολουθήσεις. Επικοινωνείς με την υποστήριξη πελατών και σου λένε ότι δεν έχεις υποβάλει το Χ, το Υ ή το Ζ. Αλλά ξέρω ότι έχω κάνει όλα όσα ζητούν».

Ισχυρίζεται ότι ένα πιστοποιητικό που ζήτησε το Vinted έχει απορριφθεί 15 φορές.

Ο Azri έχει πλέον σταματήσει να πουλάει στο Vinted και δηλώνει ότι θα χρειαστεί να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη.

«Ο έλεγχος του κ. Mukthar δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί επειδή δεν παρείχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα», δήλωσε σχετικά η Vinted. «Η ομάδα υποστήριξής μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επικοινωνία μαζί του για να βοηθήσει με την ταυτοποίησή του».