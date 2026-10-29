Ο υφυπουργός θα ενημερώσει τους τοπικούς φορείς για τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών, καθώς και για τα προβλεπόμενα μέτρα και τις διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης.

Στις πληγείσες περιοχές του Νοτίου Πηλίου θα μεταβεί αύριο, Παρασκευή, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να ενημερωθεί για τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία.η κακοκαιρία.

Στις 14:00, ο υφυπουργός θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νοτίου Πηλίου και εκπροσώπους των τοπικών φορέων στο δημαρχείο, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στις πληγείσες περιοχές. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει αυτοψίες στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί ζημιές, προκειμένου να διαπιστώσει την έκταση των προβλημάτων.

Παράλληλα, θα ενημερώσει τους τοπικούς φορείς για τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών, καθώς και για τα προβλεπόμενα μέτρα και τις διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης.

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